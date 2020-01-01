Безлимитный VPN: нет ограничений пропускной способности или ограничений на объем загрузки
Забудьте об ограничениях на объем загрузки, которые устанавливают ваши интернет-провайдеры и другие VPN-сервисы. ExpressVPN предоставляет VPN-сервис с неограниченной пропускной способностью.Купить ExpressVPN
Неограниченная пропускная способность
Нет месячного лимита. Интернет-провайдеры не регулируют скорость. С помощью ExpressVPN пропускная способность сети VPN ничем не ограничена.Купить ExpressVPN
Безлимитная загрузка
Сеть VPN должна предоставлять безграничную свободу в использовании Интернета. ExpressVPN позволяет загружать все, что вы хотите, и получать доступ ко всему, что вы хотите и когда вы этого хотите.Купить ExpressVPN
Обход регулирования трафика интернет-провайдерами
ExpressVPN может избавить вас от ограничений, устанавливаемых интернет-провайдерами. При подключении к нашей сети VPN между вашим устройством и Интернетом создается туннель, защищенный 256-битным SSL-шифрованием. В результате чего ваш интернет-провайдер не видит, что вы загружаете, поэтому не может ограничить вам скорость или пропускную способность.Купить ExpressVPN
Конфиденциальная загрузка
Прекратите делиться всем с вашим интернет-провайдером
Ваш интернет-провайдер обеспечивает вам выход в Интернет. Он видит все ваши запросы на веб-сайты, историю поиска в Интернете и трафик загрузки. Но можете ли вы ему доверять на 100%? В конце концов, это просто еще одна корпорация. Интернет-провайдеры могут даже продавать данные вашего интернет-трафика третьим лицам, например, правительственным службам или другим корпорациям.
Когда вы подключаетесь к ExpressVPN со своего компьютера или других устройств, ваш интернет-провайдер не видит, что вы делаете. Ваши действия онлайн анонимны. Ваши запросы анонимны. И ваши загрузки тоже анонимны.
Полная анонимность в Интернете
Когда вы выходите в Интернет без VPN, вы подвергаете себя и свои личные данные риску. ExpressVPN скрывает ваш IP-адрес и местоположение. Мы также защищаем ваши данные с помощью самого надежного 256-битного шифрования.
Это означает, что никто не может перехватить ваш интернет-трафик. И веб-сайты, на которые вы заходите, видят не ваш IP-адрес, а IP-адрес и местоположение сервера ExpressVPN. Вы можете просматривать веб-страницы и загружать файлы свободно и анонимно.
Нет регистрации истории просмотров и подключений
ExpressVPN считает, что конфиденциальность — это фундаментальное право. Ваша история просмотров и ваши подключения никогда не регистрируются. Использование совместных IP-адресов означает, что между вашими действиями онлайн и вами никоим образом нельзя установить связь. Поэтому, когда вы выходите в Интернет с помощью ExpressVPN, вам гарантирована полная конфиденциальность.
Используя сеть ExpressVPN вам не нужно беспокоиться о том, что данные о вашей онлайн-активности попадут к третьим лицам, — ExpressVPN не хранит никаких записей.Купить ExpressVPN
Самая быстрая в мире сеть VPN
Неограниченная пропускная способность — это замечательно. Но вам также необходима сверхбыстрая скорость загрузки, чтобы максимально воспользоваться ее. ExpressVPN постоянно оптимизирует свою сеть, чтобы обеспечить вам максимально возможную скорость. Таким образом, вы можете загружать быстро и без ограничений.Купить ExpressVPN
Безграничное использование Интернета
ExpressVPN можно использовать не только для загрузки. Благодаря обширной сети серверов, охватывающей 94 страны по всему миру, вы можете разблокировать любой веб-сайт в мире.
С помощью ExpressVPN вы можете получить доступ к онлайн-ресурсам, заблокированным в том месте, где вы сейчас находитесь. Вы всегда можете быть в курсе последних событий и пользоваться социальными сетями даже в странах, где доступ в Интернет ограничен интернет-цензурой.
Другие VPN-сервисы ограничивают вас — ExpressVPN никогда
ExpressVPN является ярым сторонником свободы Интернета с 2009 года. У вас есть право скачивать без ограничений. И хотя другие VPN-провайдеры ограничивают пропускную способность, ExpressVPN никогда не будет этого делать.Купить ExpressVPN
Дополнительные возможности
30-дневное тестирование сервиса
Если вам не понравится безграничная пропускная способность ExpressVPN, мы вернем все ваши деньги.
Удобные в использовании приложения
Наслаждайтесь свободой и конфиденциальностью в Интернете на всех ваших компьютерах и устройствах.
Служба поддержки мирового класса
Вы можете связаться с круглосуточно работающей командой службы поддержки ExpressVPN через чат и получить немедленный ответ!Купить ExpressVPN