Конфиденциальная загрузка

Прекратите делиться всем с вашим интернет-провайдером

Ваш интернет-провайдер обеспечивает вам выход в Интернет. Он видит все ваши запросы на веб-сайты, историю поиска в Интернете и трафик загрузки. Но можете ли вы ему доверять на 100%? В конце концов, это просто еще одна корпорация. Интернет-провайдеры могут даже продавать данные вашего интернет-трафика третьим лицам, например, правительственным службам или другим корпорациям.

Когда вы подключаетесь к ExpressVPN со своего компьютера или других устройств, ваш интернет-провайдер не видит, что вы делаете. Ваши действия онлайн анонимны. Ваши запросы анонимны. И ваши загрузки тоже анонимны.

Полная анонимность в Интернете

Когда вы выходите в Интернет без VPN, вы подвергаете себя и свои личные данные риску. ExpressVPN скрывает ваш IP-адрес и местоположение. Мы также защищаем ваши данные с помощью самого надежного 256-битного шифрования.

Это означает, что никто не может перехватить ваш интернет-трафик. И веб-сайты, на которые вы заходите, видят не ваш IP-адрес, а IP-адрес и местоположение сервера ExpressVPN. Вы можете просматривать веб-страницы и загружать файлы свободно и анонимно.

Нет регистрации истории просмотров и подключений

ExpressVPN считает, что конфиденциальность — это фундаментальное право. Ваша история просмотров и ваши подключения никогда не регистрируются. Использование совместных IP-адресов означает, что между вашими действиями онлайн и вами никоим образом нельзя установить связь. Поэтому, когда вы выходите в Интернет с помощью ExpressVPN, вам гарантирована полная конфиденциальность.

Используя сеть ExpressVPN вам не нужно беспокоиться о том, что данные о вашей онлайн-активности попадут к третьим лицам, — ExpressVPN не хранит никаких записей.