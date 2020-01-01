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Twitter с VPN: как разблокировать Твиттер за 3 шага

Зачем использовать VPN/прокси для доступа к Twitter?

  • чтобы обойти правительственную цензуру, блокирующую Twitter
  • чтобы получить доступ к Twitter в школах
  • чтобы общаться с друзьями и подписчиками в социальных сетях
  • чтобы моментально получать важные новости
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Верните себе свободу слова. Используйте VPN.

Логотип Твиттер

Как разблокировать Твиттер c помощью VPN

Шаг 1

Пользователь, выбравший ExpressVPN.

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Шаг 2

Земной шар с локациями VPN-серверов.

Подключитесь к VPN-серверу в стране, где Twitter не подвергается цензуре.

Шаг 3

Глобус с логотипами твиттера.

Пишите твиты!

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Каким образом VPN/прокси-сервер разблокирует Twitter?

Сеть VPN, или виртуальная частная сеть, разблокирует Twitter, помещая ваш интернет-трафик в зашифрованный туннель и скрывая ваш IP-адрес и местоположение с помощью прокси-сервера.

Подключившись к VPN, вы можете обойти правительственную и школьную цензуру, сетевые фильтры, маски и файрволы. VPN позволяет получить свободный доступ к сайтам, приложениям и онлайн-сервисам.

Птички Твиттер посылают твиты через файрвол: используйте VPN, чтобы разблокировать Твиттер в любом месте.

Обширная серверная сеть ExpressVPN охватывает свыше 160 локаций в 94 странах. Благодаря этому ExpressVPN не просто предоставляет вам доступ к Twitter, но также скрывает ваш IP-адрес и шифрует трафик, чтобы вы могли пользоваться Интернетом свободно, конфиденциально и в полной безопасности.

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Почему Twitter заблокирован в некоторых местах?

Поскольку Twitter — это очень мощный инструмент, некоторые правительства, интернет-провайдеры, учебные заведения и организации блокируют его, чтобы помешать людям общаться друг с другом.

Правительства и школы блокируют Twitter

Птички Твиттер врезаются в забор.

Некоторые правительства, в особенности в Азии и на Ближнем Востоке, используют файрволы и законы о цензуре, чтобы контролировать распространение информации среди населения, особенно в периоды социальных и политических волнений. Ваш интернет-провайдер может заблокировать Twitter по просьбе местного правительства. В сетях учебных заведений устанавливаются файрволы и фильтры, чтобы помешать студентам получить доступ к ценным ресурсам в Твиттере. А в некоторых странах, таких как Германия и Франция, Twitter скрывает определенный контент, чтобы не нарушать местные законы.

Но блокирование Twitter — это прямое посягательство на вашу свободу самовыражения. Верните себе свободу слова с помощью VPN.

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