Twitter с VPN: как разблокировать Твиттер за 3 шага

Каким образом VPN/прокси-сервер разблокирует Twitter?

Сеть VPN, или виртуальная частная сеть, разблокирует Twitter, помещая ваш интернет-трафик в зашифрованный туннель и скрывая ваш IP-адрес и местоположение с помощью прокси-сервера.

Подключившись к VPN, вы можете обойти правительственную и школьную цензуру, сетевые фильтры, маски и файрволы. VPN позволяет получить свободный доступ к сайтам, приложениям и онлайн-сервисам.