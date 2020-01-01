Twitter с VPN: как разблокировать Твиттер за 3 шага
Зачем использовать VPN/прокси для доступа к Twitter?
- чтобы обойти правительственную цензуру, блокирующую Twitter
- чтобы получить доступ к Twitter в школах
- чтобы общаться с друзьями и подписчиками в социальных сетях
- чтобы моментально получать важные новости
Верните себе свободу слова. Используйте VPN.
Как разблокировать Твиттер c помощью VPN
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN, самый быстрый VPN-сервис в мире.
Шаг 2
Подключитесь к VPN-серверу в стране, где Twitter не подвергается цензуре.
Шаг 3
Пишите твиты!
Каким образом VPN/прокси-сервер разблокирует Twitter?
Сеть VPN, или виртуальная частная сеть, разблокирует Twitter, помещая ваш интернет-трафик в зашифрованный туннель и скрывая ваш IP-адрес и местоположение с помощью прокси-сервера.
Подключившись к VPN, вы можете обойти правительственную и школьную цензуру, сетевые фильтры, маски и файрволы. VPN позволяет получить свободный доступ к сайтам, приложениям и онлайн-сервисам.
Обширная серверная сеть ExpressVPN охватывает свыше 160 локаций в 94 странах. Благодаря этому ExpressVPN не просто предоставляет вам доступ к Twitter, но также скрывает ваш IP-адрес и шифрует трафик, чтобы вы могли пользоваться Интернетом свободно, конфиденциально и в полной безопасности.
Почему Twitter заблокирован в некоторых местах?
Поскольку Twitter — это очень мощный инструмент, некоторые правительства, интернет-провайдеры, учебные заведения и организации блокируют его, чтобы помешать людям общаться друг с другом.
Правительства и школы блокируют Twitter
Некоторые правительства, в особенности в Азии и на Ближнем Востоке, используют файрволы и законы о цензуре, чтобы контролировать распространение информации среди населения, особенно в периоды социальных и политических волнений. Ваш интернет-провайдер может заблокировать Twitter по просьбе местного правительства. В сетях учебных заведений устанавливаются файрволы и фильтры, чтобы помешать студентам получить доступ к ценным ресурсам в Твиттере. А в некоторых странах, таких как Германия и Франция, Twitter скрывает определенный контент, чтобы не нарушать местные законы.
Но блокирование Twitter — это прямое посягательство на вашу свободу самовыражения. Верните себе свободу слова с помощью VPN.
ExpressVPN предлагает приложения для Windows, Mac, iOS, Android, Linux и роутеров, тем самым обеспечивая конфиденциальность и защиту на всех ваших устройствах. Наши приложения также работают на многих телевизорах Smart TV и игровых консолях.
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Зачем использовать ExpressVPN?
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Если по какой-либо причине вам не понравится использовать Twitter с помощью ExpressVPN, вы можете отменить свою подписку в любое время в течение первых 30 дней и получить полный возврат средств.