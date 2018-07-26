Как разблокировать Google с помощью прокси-сервера VPN
Используйте VPN, чтобы разблокировать все продукты и сервисы Google. И тогда вы сможете:
- пользоваться поисковой системой Google
- проверять Gmail, где бы вы ни находились
- читать научные статьи в Google Академии
- получить доступ к приложениям Google для работы во время пребывания за границей
- заходить на сайты Google и пользоваться Google Видео
- использовать Google Карты в любой точке мира
- загружать файлы с Google Диска и Google Фото
Как при помощи VPN можно разблокировать Google менее чем за 5 минут
Зачем использовать VPN для доступа к Google?
Разблокируйте свои любимые приложения и сервисы Google с помощью VPN. Это очень просто!
- Купите подписку на сервис ExpressVPN.
- Загрузите и установите VPN-приложения на свой компьютер, телефон и планшет.
- Подключитесь к одному из серверов в 160 локациях по всему миру.
- Получите доступ к Google Поиску, Gmail, Google Картам, Google Play, Google Диску, Google Академии, Google Фото и другим сервисам, где бы вы ни находились.
Как можно с помощью VPN получить доступ к Google и другим веб-сайтам?
VPN (англ. Virtual Private Network) означает виртуальная частная сеть. VPN помещает ваши данные в зашифрованный туннель, чтобы у вас была возможность обойти правительственную цензуру, сетевые фильтры, маски и брандмауэры.
Если Google заблокирован там, где вы сейчас находитесь, то подключение к VPN-серверу разблокирует Google и позволит вам получить конфиденциальный, защищенный и свободный доступ к интернет-ресурсам.
И тогда вы сможете гуглить что угодно, например найти костюм принцессы Леи для своей кошечки.
Что лучше использовать для разблокировки Google: прокси-сервер Google или VPN?
Вероятно, вы читали, что можно разблокировать Google с помощью прокси-сервиса. Это верно. Получить доступ к цензурированному контенту можно как с помощью прокси-сервера, так и с помощью VPN. Но если речь идет о защите ваших данных, то сеть VPN намного надежнее прокси-сервера.
Ключевым моментом технологии VPN является защищенное туннельное соединение, которое устанавливается между вашим устройством и Интернетом. Этот VPN-туннель защищен высоконадежным 256-битным шифрованием, поэтому вы можете подключаться к бесплатным общественным точкам доступа Wi-Fi и не бояться, что правительственные агентства, корпорации, хакеры или интернет-провайдеры отслеживают и регистрируют ваши действия в Сети.
Поэтому, когда кто-то пытается следить за вашими действиями в Интернете, все, что они видят, — это зашифрованный трафик, передающийся между вашим устройством и VPN-серверами. Они не видят, какие приложения вы используете, какие веб-сайты посещаете, с кем вы разговариваете и что вы говорите. Когда вы выходите в Интернет, ваша конфиденциальность надежно защищена.
Используйте VPN, чтобы избавиться от надзора, защитить свое интернет-соединение и получить неограниченный доступ к Интернету.
Почему Google заблокирован в некоторых местах?
Поскольку Google верит в открытый Интернет свободный от цензуры, некоторые правительства в Азии и на Ближнем Востоке заблокировали его. Блокировка Google позволяет правительствам контролировать информацию, особенно в периоды политических и социальных волнений. Google предоставляет отчет о доступности сервисов и данных, чтобы информировать общественность о каких-либо сбоях в работе своих продуктов и сервисов из-за отказа сети или блокирования по распоряжении государственных органов.
Но вы можете получить доступ к Google с помощью VPN.
Обретите свободу в Интернете с помощью VPN для доступа к Google
Не позволяйте правительствам или интернет-провайдерам блокировать Google. Используйте VPN, чтобы обойти правительственную цензуру и брандмауэры и снова получить доступ ко всем продуктам и сервисам Google.
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