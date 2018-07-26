Что лучше использовать для разблокировки Google: прокси-сервер Google или VPN?

Вероятно, вы читали, что можно разблокировать Google с помощью прокси-сервиса. Это верно. Получить доступ к цензурированному контенту можно как с помощью прокси-сервера, так и с помощью VPN. Но если речь идет о защите ваших данных, то сеть VPN намного надежнее прокси-сервера.

Ключевым моментом технологии VPN является защищенное туннельное соединение, которое устанавливается между вашим устройством и Интернетом. Этот VPN-туннель защищен высоконадежным 256-битным шифрованием, поэтому вы можете подключаться к бесплатным общественным точкам доступа Wi-Fi и не бояться, что правительственные агентства, корпорации, хакеры или интернет-провайдеры отслеживают и регистрируют ваши действия в Сети.

Поэтому, когда кто-то пытается следить за вашими действиями в Интернете, все, что они видят, — это зашифрованный трафик, передающийся между вашим устройством и VPN-серверами. Они не видят, какие приложения вы используете, какие веб-сайты посещаете, с кем вы разговариваете и что вы говорите. Когда вы выходите в Интернет, ваша конфиденциальность надежно защищена.

Используйте VPN, чтобы избавиться от надзора, защитить свое интернет-соединение и получить неограниченный доступ к Интернету.

Почему Google заблокирован в некоторых местах?

Поскольку Google верит в открытый Интернет свободный от цензуры, некоторые правительства в Азии и на Ближнем Востоке заблокировали его. Блокировка Google позволяет правительствам контролировать информацию, особенно в периоды политических и социальных волнений. Google предоставляет отчет о доступности сервисов и данных, чтобы информировать общественность о каких-либо сбоях в работе своих продуктов и сервисов из-за отказа сети или блокирования по распоряжении государственных органов.

Но вы можете получить доступ к Google с помощью VPN.