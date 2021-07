Hanki paras VPN Geforce Now'n käyttöön

VPN-palvelut lisäävät internet-yhteyteen salauskerroksen, mikä saattaa hidastaa yhteyttä. ExpressVPN:n palvelinverkosto on kuitenkin huippunopea ja sitä optimoidaan säännöllisesti, joten et luultavasti huomaa nopeusmuutoksia!

Ei, vaan sinun tulee tehdä erillinen GeForce Now -tilaus. ExpressVPN täydentää jo olemassa olevaa GeForce Now -jäsenyyttäsi tarjoamalla turvallisemman pilvipelaamiskokemuksen.

GeForce Now on tällä hetkellä saatavilla Yhdysvalloissa sekä valituissa Euroopan ja Aasian maissa. Nämä maat ovat Albania, Alankomaat , Andorra, Armenia, Belgia , Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria , Espanja , Etelä-Korea , Georgia, Irlanti , Islanti , Iso-Britannia , Israel , Italia , Itävalta , Japani , Kanada , Kazakstan, Kreikka , Kroatia , Latvia , Liechtenstein, Luxemburg , Malta, Meksiko , Moldova, Montenegro, Norja , Pohjois-Makedonia, Portugali , Puola , Ranska , Romania , Ruotsi , Saksa , Serbia, Suomi , Sveitsi , Taiwan , Tanska , Turkki , Tšekki , Ukraina , Unkari , Valko-Venäjä, Venäjä ja Viro . Palvelun odotetaan laajenevan useammalle alueelle ajan myötä.

Maat, joissa GeForce Now on saatavilla

GeForce Now on Nvidian pilvipelipalvelu, jonka laajaa pelivalikoimaa voidaan suoratoistaa useille eri laitteille. Pelaamiseen tarvitaan nopea internet-yhteys, ja on suositeltavaa käyttää Bluetoothilla toimivaa peliohjainta – joissakin tapauksissa sitä vaaditaan.

Mikä on GeForce Now?

Muodosta yhteys sellaisen maan palvelinsijaintiin, jossa GeForce Now on saatavilla.

