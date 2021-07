รับ GeForce Now VPN ที่ดีที่สุดสำหรับการเล่นเกม

ไม่ คุณจะต้องสมัครสมาชิกแยกสำหรับบัญชีสมาชิก GeForce Now ก่อน โดย ExpressVPN จะเติมเต็มการเป็นสมาชิก GeForce Now ของคุณ ด้วยการมอบประสบการณ์การเล่นเกมบนคลาวด์ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

GeForce Now มีตัวเลือกแผนสมาชิกสองแบบ ได้แก่ ฟรี และ Priority (ราคาสำหรับตัวเลือกนี้จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค) สมาชิกฟรีเปิดให้ผู้เล่นเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ GeForce Now สูงสุดหนึ่งชั่วโมงต่อครั้ง ในขณะที่สมาชิกแบบมีค่าบริการ (Priority) จะสามารถเล่นได้ต่อเนื่อง ทั้งนี้สมาชิกแบบมีค่าบริการจะได้รับสิทธิ์อยู่ในอันดับต้น ๆ ของการเข้าเล่นเกม ในขณะที่สมาชิกแบบมาตรฐานอาจพบกับการรอคอยที่ยาวนานกว่า ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานเซิร์ฟเวอร์

