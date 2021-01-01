Как смотреть Амазон Прайм Видео с VPN
Онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video позволяет смотреть фильмы и сериалы со всего мира. С помощью ExpressVPN и американского или британского аккаунта Амазон Прайм вы можете посмотреть тысячи фильмов с защищенным интернет-соединением. Вы ничем не рискуете!
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Как смотреть Amazon Prime Video с VPN: 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN и воспользуйтесь его высокоскоростным сервисом.
Шаг 3
Войдите в аккаунт Amazon Prime и смотрите фильмы защищенно и без ограничений скорости.
Как VPN работает с Amazon Prime
VPN, или виртуальная частная сеть, — это отличный способ зашифровать свои данные и пользоваться Интернетом, ни о чем не беспокоясь.
С помощью сверхскоростной сети ExpressVPN вы можете посмотреть онлайн тысячи фильмов из американской и британской коллекций Amazon Video в полной безопасности и на высокой скорости.
ExpressVPN предоставляет доступ к 160 локациям VPN-серверов по всему миру! Более того, даже если вы подключаетесь к серверу за пределами США и Великобритании, вам не нужно больше беспокоиться о том, что кто-то регистрирует ваши данные.
Если ваш интернет-провайдер известен тем, что замедляет скорость при использовании стриминговых сервисов, то скорость вашего соединения через ExpressVPN может даже стать выше. Это происходит потому, что VPN позволяет обойти ограничения провайдеров на использование сервиса Amazon Prime и смотреть видео без регулирования пропускной способности!
Amazon Prime с VPN: как получить максимальную скорость
Не тратьте зря время на переключение между разными серверами. С помощью теста скорости в приложениях ExpressVPN для Windows и Mac вы можете проверить время задержки и скорость загрузки каждого VPN-сервера.
Вы можете использовать VPN-сеть для просмотра фильмов на сервисе Amazon Video в формате SD (стандартная четкость), HD (высокая четкость) и UHD (сверхвысокая четкость). Чтобы иметь возможность смотреть видео в самом высоком качестве, выберите локацию VPN-сервера с наибольшим индексом скорости. Подключитесь к VPN-серверу в этой локации и смотрите любой фильм из коллекции Amazon Prime Video.
Рекомендации ExpressVPN по скорости соединения для просмотра фильмов на Amazon Prime Video
|Скорость
|Качество
3 000 кбит/с
SD-качество
5 000 кбит/с
HD-качество
15 000 кбит/с
Ultra HD-качество
Подключайтесь к самым быстрым VPN-серверам и смотрите онлайн свои любимые фильмы на Amazon Prime Video с лучшей скоростью и быстрой загрузкой.
Узнайте больше о тесте скорости VPN.
Что такое Amazon Prime Video?
Подобно Netflix, сервис Amazon Video, ранее известный как Amazon Instant Video, — это стриминговый сервис по запросу, который предлагает огромное количество сериалов, фильмов, а также оригинальный контент.
Купив подписку на Amazon Prime, вы сможете бесплатно смотреть сотни фильмов онлайн. Пользователи без подписки Amazon Prime также могут получить доступ к растущей коллекции фильмов Amazon, купив отдельную подписку на Prime Video.
Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования Amazon Prime Video.
ЧаВо: как смотреть Amazon Prime Video с VPN
Можно ли использовать сервис Amazon Prime с VPN?
С ExpressVPN вы можете смотреть фильмы на Amazon Prime без ущерба для конфиденциальности, безопасности и качества видео.
Если ваш провайдер ограничивает трафик потокового видео, или, если в школьной или публичной Wi-Fi-сети блокируется Amazon Prime Video, то ExpressVPN поможет вам восстановить доступ.
Почему у меня не получается смотреть Amazon Prime через VPN?
Чтобы смотреть Amazon Prime Video с VPN нужно подключиться к VPN-серверу, расположенному рядом с вами. Например, если у вас американский аккаунт Amazon Prime, подключайтесь к американскому серверу, находящемуся ближе всего к вашему фактическому местоположению. Если вы уже подключены к ближайшему VPN-серверу и все еще испытываете проблемы, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки.
Могу я смотреть Amazon Prime за пределами США?
Сервис Amazon Prime Video доступен в более чем 200 странах и территориях по всему миру. Но чтобы смотреть фильмы из американской коллекции Amazon Prime, необходимо иметь американский аккаунт Amazon Prime или купить ежемесячную подписку на стриминговый сервис Amazon, указав адрес для выставления счетов в США.
Позволяет ли VPN смотреть Amazon Prime бесплатно?
В подписку ExpressVPN не входит подписка на Amazon Prime. Для просмотра американской коллекции фильмов Amazon Video вам необходимо иметь зарегистрированный в США аккаунт Amazon Prime или купить ежемесячную подписку на стриминговый сервис Amazon, используя американский адрес для выставления счета. Чтобы смотреть британскую коллекцию фильмов с помощью ExpressVPN, необходимо иметь британский аккаунт.
Купив подписку на Amazon Prime, вы можете подключиться к ExpressVPN, чтобы смотреть фильмы из коллекции Amazon Video с невероятной скоростью и без регистрации данных.
На каких устройствах можно смотреть Amazon Prime Video с VPN?
ExpressVPN предлагает простые в использовании приложения для Windows, Mac, iOS, Android и Linux, поэтому вы можете смотреть фильмы на Amazon Prime на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
Кроме того, можно использовать сервис MediaStreamer ExpressVPN для просмотра на мультимедийных и игровых приставках, таких как Roku, Apple TV, PlayStation и Xbox. Для Fire TV или Fire TV Stick рекомендуется загрузить приложение ExpressVPN на устройство Fire. Вы также можете установить приложение ExpressVPN на беспроводной роутер для стриминга на игровых консолях или смарт-телевизорах.
Нужна ли мне подписка на Amazon Prime, чтобы смотреть фильмы онлайн на Amazon Video?
Нет, но вам потребуется отдельная подписка на Prime Video. Подписка на Amazon Prime включает тысячи бесплатных фильмов, но она не обязательна. Пользователи могут отдельно купить ежемесячную подписку на потоковый сервис Amazon.
Отразится ли использование VPN на качестве видео Amazon?
В большинстве случаев нет. Все сети VPN могут слегка замедлять ваше интернет-соединение, но ExpressVPN — одна из самых быстрых сетей, и большинство пользователей не испытывают никаких проблем с буферизацией.
В некоторых случаях использование VPN для просмотра фильмов на Amazon Prime Video может даже улучшить качество видео, особенно если ваш интернет-провайдер ограничивает пропускную способность при просмотре потокового видео.
Как еще можно использовать ExpressVPN?
ExpressVPN также работает со множеством других стриминговых сервисов, таких как Netflix, Hulu, Disney+ и Spotify. VPN-сеть — это быстрый и простой способ использования Интернета с максимальной конфиденциальностью и безопасностью.
ExpressVPN для ПК, Mac, iPhone, Android и не только
Полная защита на любой платформе.
Оформив подписку на ExpressVPN, вы получите удобные в использовании приложения для всех возможных устройств, в том числе для PlayStation, Xbox и телевизоров Smart TV (например, Apple TV и Amazon TV Fire Stick).
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Зачем использовать ExpressVPN?
Защита 5 устройств одновременно
Установите приложения ExpressVPN на все свои устройства и подключите до пяти из них одновременно.
Неограниченная пропускная способность
Вы можете скачивать столько, сколько хотите. С ExpressVPN у вас не будет никаких ограничений на объем загрузки.
Никаких ограничений провайдеров
С ExpressVPN вы сможете защититься от регулирования скорости интернет-провайдерами и навсегда забыть о буферизации.
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