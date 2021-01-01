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Как смотреть Амазон Прайм Видео с VPN

Онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video позволяет смотреть фильмы и сериалы со всего мира. С помощью ExpressVPN и американского или британского аккаунта Амазон Прайм вы можете посмотреть тысячи фильмов с защищенным интернет-соединением. Вы ничем не рискуете!

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VPN for Amazon Prime Video.

Как смотреть Amazon Prime Video с VPN: 3 простых шага

Шаг 1

Ноутбук с кнопкой "Купить ExpressVPN" на экране.

Купите подписку на ExpressVPN и воспользуйтесь его высокоскоростным сервисом.

Шаг 2

Земной шар с локациями VPN-серверов.

Подключитесь к защищенному VPN-серверу в США или Британии.

Шаг 3

Используйте ExpressVPN, чтобы смотреть Amazon Prime Video

Войдите в аккаунт Amazon Prime и смотрите фильмы защищенно и без ограничений скорости.

В коллекции Amazon Prime огромное количество популярных фильмов, и вы можете посмотреть их все с помощью VPN

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Как VPN работает с Amazon Prime

VPN, или виртуальная частная сеть, — это отличный способ зашифровать свои данные и пользоваться Интернетом, ни о чем не беспокоясь.

С помощью сверхскоростной сети ExpressVPN вы можете посмотреть онлайн тысячи фильмов из американской и британской коллекций Amazon Video в полной безопасности и на высокой скорости.

ExpressVPN предоставляет доступ к 160 локациям VPN-серверов по всему миру! Более того, даже если вы подключаетесь к серверу за пределами США и Великобритании, вам не нужно больше беспокоиться о том, что кто-то регистрирует ваши данные.

Если ваш интернет-провайдер известен тем, что замедляет скорость при использовании стриминговых сервисов, то скорость вашего соединения через ExpressVPN может даже стать выше. Это происходит потому, что VPN позволяет обойти ограничения провайдеров на использование сервиса Amazon Prime и смотреть видео без регулирования пропускной способности!

Узнайте, как VPN может ускорить скорость стриминга.

Speed Test menu.

Amazon Prime с VPN: как получить максимальную скорость

Не тратьте зря время на переключение между разными серверами. С помощью теста скорости в приложениях ExpressVPN для Windows и Mac вы можете проверить время задержки и скорость загрузки каждого VPN-сервера.

Вы можете использовать VPN-сеть для просмотра фильмов на сервисе Amazon Video в формате SD (стандартная четкость), HD (высокая четкость) и UHD (сверхвысокая четкость). Чтобы иметь возможность смотреть видео в самом высоком качестве, выберите локацию VPN-сервера с наибольшим индексом скорости. Подключитесь к VPN-серверу в этой локации и смотрите любой фильм из коллекции Amazon Prime Video.

Рекомендации ExpressVPN по скорости соединения для просмотра фильмов на Amazon Prime Video


Рекомендации по качеству и скорости соединения для просмотра фильмов на Amazon Prime Video
СкоростьКачество

Подключайтесь к самым быстрым VPN-серверам и смотрите онлайн свои любимые фильмы на Amazon Prime Video с лучшей скоростью и быстрой загрузкой.


Узнайте больше о тесте скорости VPN.

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Что такое Amazon Prime Video?

Подобно Netflix, сервис Amazon Video, ранее известный как Amazon Instant Video, — это стриминговый сервис по запросу, который предлагает огромное количество сериалов, фильмов, а также оригинальный контент.

Купив подписку на Amazon Prime, вы сможете бесплатно смотреть сотни фильмов онлайн. Пользователи без подписки Amazon Prime также могут получить доступ к растущей коллекции фильмов Amazon, купив отдельную подписку на Prime Video.

Смотрите оригинальный контент Amazon Prime с ExpressVPN.

Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования Amazon Prime Video.

ЧаВо: как смотреть Amazon Prime Video с VPN

Можно ли использовать сервис Amazon Prime с VPN?
Почему у меня не получается смотреть Amazon Prime через VPN?
Могу я смотреть Amazon Prime за пределами США?
Позволяет ли VPN смотреть Amazon Prime бесплатно?
На каких устройствах можно смотреть Amazon Prime Video с VPN?
Нужна ли мне подписка на Amazon Prime, чтобы смотреть фильмы онлайн на Amazon Video?
Отразится ли использование VPN на качестве видео Amazon?
Как еще можно использовать ExpressVPN?
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ExpressVPN для ПК, Mac, iPhone, Android и не только

Полная защита на любой платформе.

VPN для Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android и роутеров.

Оформив подписку на ExpressVPN, вы получите удобные в использовании приложения для всех возможных устройств, в том числе для PlayStation, Xbox и телевизоров Smart TV (например, Apple TV и Amazon TV Fire Stick).

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Зачем использовать ExpressVPN?

Защита 5 устройств одновременно

Установите приложения ExpressVPN на все свои устройства и подключите до пяти из них одновременно.

Неограниченная пропускная способность

Вы можете скачивать столько, сколько хотите. С ExpressVPN у вас не будет никаких ограничений на объем загрузки.

Никаких ограничений провайдеров

С ExpressVPN вы сможете защититься от регулирования скорости интернет-провайдерами и навсегда забыть о буферизации.

Молниеносная скорость

Потрясающая скорость для лучшего качества видео. Убедитесь сами, запустив в приложении встроенный тест скорости.

Доступ к онлайн-ресурсам отовсюду

Доступ ко всем приложениям и сервисам для работы, отдыха и не только.

Круглосуточная поддержка в чате

Специалисты службы поддержки ExpressVPN доступны 24/7, чтобы помочь вам с установкой и устранением неполадок.

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Пользователи ExpressVPN могут подключиться к 160 серверным локациям в 94 странах, и их количество продолжает расти:

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