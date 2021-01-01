Как смотреть Амазон Прайм Видео с VPN

VPN, или виртуальная частная сеть, — это отличный способ зашифровать свои данные и пользоваться Интернетом, ни о чем не беспокоясь.

С помощью сверхскоростной сети ExpressVPN вы можете посмотреть онлайн тысячи фильмов из американской и британской коллекций Amazon Video в полной безопасности и на высокой скорости.

ExpressVPN предоставляет доступ к 160 локациям VPN-серверов по всему миру! Более того, даже если вы подключаетесь к серверу за пределами США и Великобритании, вам не нужно больше беспокоиться о том, что кто-то регистрирует ваши данные.

Если ваш интернет-провайдер известен тем, что замедляет скорость при использовании стриминговых сервисов, то скорость вашего соединения через ExpressVPN может даже стать выше. Это происходит потому, что VPN позволяет обойти ограничения провайдеров на использование сервиса Amazon Prime и смотреть видео без регулирования пропускной способности!

Узнайте, как VPN может ускорить скорость стриминга.