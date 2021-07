Obtenga la mejor VPN para jugar GeForce Now

Si no está satisfecho usado GeForce Now con ExpressVPN, obtenga un reembolso total dentro de los primeros 30 días .

ExpressVPN es un servicio de VPN que no está destinado a ser utilizado como un medio para evadir los derechos de autor. Lea los Términos de servicio de ExpressVPN y los Términos de uso de GeForce Now para más detalles.

No, primero deberá suscribirse por separado a GeForce Now. ExpressVPN complementará su suscripción a GeForce Now al ofrecerle una experiencia de juego en la nube más segura.

¿Una VPN me permite usar GeForce Now gratis?

GeForce Now tiene dos opciones de membresía, Free y Priority (el precio de esta opción varía dependiendo de la región). La membresía Free le da a los jugadores acceso a los servidores de GeForce Now por un máximo de una hora a la vez, mientras que los miembros de Priority pueden jugar durante sesiones prolongadas. Los dueños de una membresía Priority también se colocan al principio de la cola al comienzo de un juego, mientras que los miembros estándar pueden experimentar tiempos de espera más largos, dependiendo de la disponibilidad del servidor.

