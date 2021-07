Ottieni la miglior VPN per giocare su GeForce Now

Prezzi e giochi di GeForce Now

GeForce Now offre due tipi di abbonamento: “Free” e “Priority” (i prezzi per questa opzione variano da paese a paese). L'abbonamento gratuito garantisce ai giocatori l'accesso ai server GeForce Now per un massimo di un'ora alla volta, mentre gli utenti “Priority” possono giocare per sessioni più estese. Ai membri “Priority” viene inoltre garantito un posto in prima fila all'inizio di ogni partita, mentre gli utenti standard possono sperimentare tempi di attesa più lunghi a seconda della disponibilità del server.