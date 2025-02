Come seguire in streaming il Paribas Open (Indian Wells Masters)

ExpressVPN è qui per aiutarti a seguire in modo sicuro e protetto lo streaming del Paribas Open (precedentemente noto come Indian Wells Masters) in HD ad alta velocità. Per prima cosa, dovrai seguire alcuni passaggi.

Utilizzi un computer? Per un’esperienza di streaming ottimale, utilizza l’estensione ExpressVPN per Chrome, Firefox o Edge.

Posso usare una VPN per guardare i Paribas Open da un altro paese?

Alcuni utenti guardano i Paribas Open di Indian Wells collegandosi a un server VPN in un paese diverso dal proprio, ma così facendo potrebbero violare il copyright o i termini di utilizzo del servizio di streaming. ExpressVPN è uno strumento per la privacy e la sicurezza e il suo utilizzo per aggirare il copyright è contrario ai nostri Termini di servizio. Non possiamo vedere o controllare ciò che fai mentre sei connesso alla nostra VPN, quindi sei responsabile di assicurarti che il tuo utilizzo sia conforme a tutti i termini e le leggi pertinenti.

Dovrei usare una VPN gratuita per guardare il tennis?

Piuttosto che utilizzare una VPN gratuita per guardare incontri di tennis, compresi i Paribas Open, gli appassionati di tennis dovrebbero utilizzare ExpressVPN per tutta la stagione. ExpressVPN offre server ad alta velocità in 105 paesi e app facili da usare per Windows, Mac, Android e iOS. Inoltre, ExpressVPN è disponibile su piattaforme che altre aziende di VPN potrebbero non supportare, come Linux, Android TV, Amazon Fire TV e router, oltre a estensioni del browser per Chrome, Firefox ed Edge. Se hai bisogno di aiuto durante il percorso, ExpressVPN offre un supporto in live chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e una garanzia di rimborso di 30 giorni senza rischi!

La migliore VPN per guardare l’Indian Wells Masters

ExpressVPN è la migliore VPN per seguire in modo sicuro il Paribas Open (precedentemente noto come Indian Wells Masters). Grazie ai server di ultima generazione da 10 Gbps presenti in tutto il mondo, potrai godere di tutta la protezione della privacy di una VPN senza perderti nemmeno un secondo dell’azione. ExpressVPN dispone di applicazioni facili da usare per Windows, Mac, Android, e iOS, oltre a una serie di modi per effettuare lo streaming sul grande schermo della TV. Se hai bisogno di aiuto durante il percorso, ExpressVPN offre un supporto in live chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e una garanzia di rimborso di 30 giorni senza rischi!

Come effettuare lo streaming su un televisore a grande schermo

Guarda il Paribas Open con le prove gratuite

Alcuni servizi di streaming offrono Tennis Channel e una prova gratuita, che ti permetterà di goderti al meglio il Paribas Open 2025 di Indian Wells!

YouTube TV

Prezzo: variabile

Il componente aggiuntivo Sports Plus di YouTube TV (11 USD/mese in più rispetto all’abbonamento di 73 USD/mese) include Tennis Channel per gli spettatori statunitensi che vogliono seguire in diretta streaming i Paribas Open 2025 di Indian Wells. Sono disponibili prove gratuite.

Guarda YouTube con ExpressVPN

Fubo

Prezzo: variabile

Canale: Tennis Channel

Con Fubo, gli abbonati statunitensi possono accedere a tutte le partite del Paribas Open 2025 tramite Tennis Channel, disponibile attraverso i pacchetti aggiuntivi Sports Lite e Sports Plus (rispettivamente 10 USD/mese e 11 USD/mese in più rispetto all’abbonamento di 80 USD/mese). È disponibile una prova gratuita di 7 giorni.

Guarda Fubo in streaming con una VPN

DirecTV Stream

Prezzo: 100 USD/mese

Canale: Tennis Channel

I residenti negli Stati Uniti possono seguire in diretta streaming le partite del Paribas Open 2025 su Tennis Channel, a cui puoi accedere abbonandoti al pacchetto Choice di DirecTV Stream. È disponibile una prova gratuita di 5 giorni.

Guarda con DirecTV Stream

Altri modi per guardare l’Indian Wells in streaming

Italia

Sky Sports & Now TV

Prezzo: variabile – Now TV a partire da 11,99€/mese

Per tutti i fan italiani, l’unico modo per guardare l?indian Wells in streaming è usare Sky Sports o Now TV. I residenti in Italia dovranno inoltre fornire un codice postale valido e una carta di credito o di debito italiana.

Se stai andando all’estero e hai già un abbonamento Sky (e l’add-on Sky Sports), puoi accedere a Sky Go con una VPN e configurarlo in un minuto! Basta collegarsi a un server in Italia e accedere a Sky Go.

Guarda Sky con una VPN

Stati Uniti

Hulu + Live TV

Prezzo: 77 USD/mese

Hulu non offre una prova gratuita, ma ora offre Tennis Channel per gli appassionati americani che vogliono seguire i Paribas Open del 2025.

Guarda Hulu con una VPN

Sling TV

Prezzo: variabile

Tennis Channel è incluso nel pacchetto aggiuntivo Sport di Sling TV, disponibile con un supplemento di 11 dollari al mese (oltre al pacchetto base Sling Orange o Blue) e consente agli abbonati statunitensi di seguire in diretta streaming tutte le partite del 2025 Paribas Open at Indian Wells. Potrai inoltre accedere ad altri canali, tra cui NBA TV, MLB Network, NHL Network e beIN SPORTS.

Guarda il tennis in streaming con Sling

Canada

TSN+

Prezzo: 20 CAD/mese

Gli appassionati di tennis canadesi possono seguire in diretta streaming i Paribas Open 2025 e altri tornei di tennis su TSN+. Sebbene non offra una prova gratuita, TSN+ consente agli utenti di acquistare un pass giornaliero per meno di 11 CAD (utile se vuoi guardare solo una partita specifica o la finale).

Nota: per abbonarsi potrebbe essere necessario un metodo di pagamento canadese.

Regno Unito

Sky Sports

Prezzo: 22 GBP/mese e oltre

Vivi nel Regno Unito? Sky Sports è la scelta migliore per vedere il Paribas Open in diretta streaming. Tuttavia, è necessaria un’attrezzatura specifica. I residenti nel Regno Unito dovranno inoltre fornire un codice postale valido e una carta di credito o di debito del Regno Unito/Irlanda.

Guarda Sky con una VPN

Quando inizierà il Paribas Open?

Il Paribas Open 2025 di Indian Wells inizia mercoledì 2 marzo.

Dove si giocherà il Paribas Open?

Gli Open Paribas del 2025 si terranno all’Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells, in California.

Guarda il tennis con ExpressVPN!

Calendario degli Open Paribas

Puoi trovare il calendario del 2025 Paribas Open sul sito ufficiale del torneo.

Chi sono i giocatori del Paribas Open?

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Jannik Sinner sono tra i nomi di spicco del settore maschile che parteciperanno al Paribas Open 2025. Aryna Sabalenka, Coco Gauff e Iga Świątek gareggeranno nel tabellone femminile. Puoi trovare l’elenco completo dei partecipanti al Paribas Open sul sito ufficiale del torneo.

Guarda lo sport in streaming con ExpressVPN

I recenti vincitori del Paribas Open/Indian Wells Masters

Anno Vincitore maschile Vincitrice femminile 2014 Novak Djokovic (Terza vittoria) Flavia Pennetta (Prima vittoria) 2015 Novak Djokovic (Quarta vittoria) Simona Halep (Prima vittoria) 2016 Novak Djokovic (Quinta vittoria) Victoria Azarenka (Seconda vittoria) 2017 Roger Federer (Quinta vittoria) Elena Vesnina (Prima vittoria) 2018 Juan Martín del Potro (Prima vittoria) Naomi Osaka (Prima vittoria) 2019 Dominic Thiem (Prima vittoria) Bianca Andreescu (Prima vittoria) 2020 L’evento non si è svolto (pandemia) L’evento non si è svolto (pandemia) 2021 Cameron Norrie (Prima vittoria) Paula Badosa (Prima vittoria) 2022 Taylor Fritz (Prima vittoria) Iga Świątek (Prima vittoria) 2023 Carlos Alcaraz (Prima vittoria) Elena Rybakina (Prima vittoria) 2024 Carlos Alcaraz (Seconda vittoria) Iga Świątek (Seconda vittoria)

ExpressVPN è un servizio VPN non destinato a essere utilizzato come mezzo per eludere il copyright. Per maggiori dettagli, leggi i Termini di servizio di ExpressVPN e i Termini di utilizzo del tuo fornitore di contenuti..

FAQ per guardare il tennis in live streaming Dovrei usare una VPN gratuita per guardare il tennis? ExpressVPN offre funzionalità premium che i servizi VPN gratuiti potrebbero non includere, come server ad alta velocità in 105 paesi. Un abbonamento a ExpressVPN ti permette di guardare il tennis in diretta senza interruzioni o buffering. Puoi provare ExpressVPN senza rischi con la garanzia di rimborso di 30 giorni! Posso guardare il tennis in streaming sul mio computer? Certamente! Se accedi al servizio streaming da un browser web, assicurati di installare anche l’estensione ExpressVPN per Chrome, Firefox, o Edge. L’estensione offre alcune funzionalità specifiche che possono risolvere i problemi di streaming più comuni.. Posso guardare il tennis in streaming sul mio telefono o tablet? Certo. ExpressVPN offre app per tutti i principali dispositivi mobili, inclusi iOS e Android. Dove posso guardare in streaming le partite di questa settimana? Controlla le informazioni specifiche dell’evento nella parte superiore di questa pagina, che elencherà sempre data, ora e piattaforme di streaming disponibili per guardare gli ultimi eventi di tennis. Disponiamo inoltre di pagine dedicate per ciascuno dei tornei del Grande Slam: Australian Open, Open di Francia, Wimbledon e US Open Per guardare il tennis online, segui semplicemente questi passaggi: 1. Ottieni ExpressVPN

2. Connettiti a una posizione server nel paese della tua emittente preferita

3. Accedi ai tuoi servizi di streaming preferiti (come 9Now)

4. Guarda il tennis in diretta streaming! Mi sono connesso alla posizione del server VPN suggerita ma non riesco ad accedere al servizio di streaming! Niente paura! Il carico del server cambia rapidamente (specialmente quando molte persone cercano di guardare determinati eventi). Per far fronte a questo aspetto, ExpressVPN offre server ad alta velocità in tutto il mondo. Se stai tentando di accedere a un sito negli Stati Uniti o in Germania, ad esempio, prova a connetterti a una posizione server diversa in quei paesi. Se stai tentando di connetterti a un paese tramite uno dei server disponibili, il primo passo è controllare le impostazioni di quella determinata posizione. Se utilizzi un dispositivo mobile, disconnettiti dalla VPN, disattiva i servizi di localizzazione, poi connettiti di nuovo alla VPN. Su computer Windows e Mac, puoi disattivare i servizi di localizzazione nel menu delle impostazioni di Privacy e sicurezza. Per ulteriore assistenza, puoi sempre parlare con un membro del nostro team di supporto, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite live chat. Mi sono connesso alla VPN ma la mia velocità internet è lenta Se la velocità di internet è lenta o lo streaming sembra avere dei lag, ci sono alcuni possibili motivi: – La distanza della posizione del server VPN selezionato dalla posizione fisica

– Il tuo tipo di connessione (le connessioni cablate sono più affidabili delle connessioni wireless)

– Interconnessione subottimale tra la VPN e il tuo ISP

– Velocità di connessione internet lenta presso la tua posizione

– Il tipo di dispositivo e la potenza del processore Prova a seguire ciascuno dei seguenti passaggi per risolvere i problemi: – Scarica l’ultima versione di ExpressVPN

– Connettiti a una posizione server VPN diversa

– Cambia il tuo protocollo VPN Se hai provato ciascuno dei precedenti passaggi, ma continui a riscontrare problemi con la velocità di streaming, contatta il team di supporto di ExpressVPN disponibile 24/7, e qualcuno sarà pronto ad aiutarti in pochi secondi. ExpressVPN include un abbonamento a Tennis Channel? No, ExpressVPN non viene fornito con un abbonamento a Tennis Channel. Se non ne hai già uno, dovrai registrarti separatamente. ExpressVPN funziona comunque alla perfezione con tutte le app di streaming più popolari di tutto il mondo. L’utilizzo di una VPN per lo streaming ti assicura di poter guardare in modo sicuro, in HD incredibilmente veloce, con larghezza di banda illimitata e senza limitazioni da parte dell’ISP (che a volte può rallentare la velocità). Se vuoi guardare il tuo giocatore preferito ovunque ti trovi, anche mentre sei in viaggio o su reti non protette come il Wi-Fi pubblico, ExpressVPN rappresenta un ottimo modo per migliorare la tua esperienza di streaming sportivo.