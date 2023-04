The WTT Youth Series is where the future stars of table tennis begin their professional journey. It includes events for the U11, U13, U15, U17, and U19 categories for both boys and girls. The 2023 season started in Linz, Austria in January and will conclude with the 2023 ITTF World Youth Championships.

The season continues in France with the WTT Youth Contender Metz on April 17—23, 2023. You can watch the event on the WTT website.

Stream table tennis events live online

Select events are broadcasted live and free on the official World Table Tennis website. Follow the official schedule for more information.

To watch with increased privacy and security:

Get ExpressVPN. Connect to a server location closest to you. Go to the World Table Tennis website and sign up. Sit back and enjoy!

Watching on a computer? For the best streaming experience, use the ExpressVPN browser extension for Chrome, Firefox, or Edge.

Want it on the big screen? Learn about all the ways to get ExpressVPN on your TV.

Watch table tennis on YouTube

Watch events live and free on the official World Table Tennis YouTube channel.

Get ExpressVPN. Connect to a server location where YouTube is available. Go to the official Table Tennis YouTube channel. Enjoy!

Want it on the big screen? Check out this handy guide.

Live stream table tennis on 7Plus

Australia’s Seven network offers live streams of select table tennis tournaments on its streaming platform 7plus. During the week you can also find replays, highlights, on-demand shows, and other bonus content on its 7mate channel.

To watch table tennis for free online on 7plus:

Get ExpressVPN. Connect to a server location in Australia Sign up at 7plus. You may need to provide an Australian postcode like 2001 or 3001. Check the schedule and start streaming on the 7mate channel!

2023 Table Tennis schedule

Which of these events are you looking forward to the most?

Event Date WTT Youth Series 2023 January 11—December (end date will be released later on) WTT Champions Xinxiang 2023 April 9—15 WTT Champions Macao 2023 April 17—23 WTT Star Contender Bangkok 2023 April 23—29 ITTF World Table Tennis Championships Finals 2023 May 20—28 WTT Contender Lagos 2023 June 12—18

