Scopri come vedere il Campionato mondiale di pallamano femminile IHF 2023 (29 novembre-17 dicembre 2023), ospitato congiuntamente da Danimarca, Norvegia e Svezia. La Norvegia, co-organizzatrice, è la campionessa in carica di pallamano femminile, ma chi tra le 32 squadre che prenderanno parte alla 26a edizione del torneo rivendicherà il titolo e l’ambito posto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024? I fan olandesi possono seguire l’evento su Viaplay.

Come vedere il Campionato mondiale di pallamano femminile IHF 2023 in streaming

Diverse emittenti trasmetteranno in diretta streaming il Campionato mondiale di pallamano femminile IHF 2023. Puoi eseguire lo streaming in modo sicuro con una VPN in pochi semplici passaggi:

Ottieni ExpressVPN. Connettiti a una posizione server sicura che corrisponda al paese dell’emittente che desideri guardare. Ad esempio, i tifosi olandesi di pallamano possono connettersi a un server sicuro nei Paesi Bassi per guardare l’evento su Viaplay Controlla il programma dell’emittente per sapere quando iniziano le partite. Goditi le partite!

Posso usare una VPN per guardare il Campionato mondiale di pallamano femminile da un altro paese?

La migliore VPN per guardare il Campionato mondiale di pallamano femminile

Dove vedere il Campionato mondiale di pallamano femminile in streaming nel tuo paese

Guarda il Campionato mondiale di pallamano femminile negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, ESPN3 detiene i diritti per trasmettere il Campionato mondiale di pallamano femminile 2023. I fan possono seguire tramite i servizi di streaming come YouTube TV (73 USD/mese), DirecTV Stream (a partire da 65 USD/mese) e Fubo (75 USD/mese).

YouTube TV

Prezzo: a partire da 73 USD/mese

Paese: Stati Uniti

YouTube TV offre ESPN3, che detiene i diritti esclusivi per trasmettere il campionato mondiale di pallamano femminile, con l’abbonamento che costa 73 dollari al mese. Gli spettatori statunitensi potrebbero dover fornire un codice postale statunitense (ad esempio, 10022, 48104, ecc.), ma il servizio accetta un’ampia gamma di opzioni di pagamento. Se non hai voglia di impegnarti con YouTube TV, sfrutta la prova gratuita.

Nota: potresti aver bisogno di una carta di credito/debito statunitense valida o di un account PayPal per iscriverti a YouTube TV. Puoi comunque abbonarti a YouTube TV tramite Google Play, anche se non disponi di una carta di credito/debito statunitense.

Guarda YouTube con ExpressVPN

Fubo

Prezzo: 75 USD/mese

Paese: Stati Uniti

I residenti negli Stati Uniti possono seguire il Campionato mondiale di pallamano femminile su ESPN3 anche utilizzando la prova gratuita di sette giorni offerta da Fubo. Avrai bisogno di una carta di credito/debito statunitense per iscriverti. L’indirizzo di fatturazione utilizzato può determinare quali canali locali sono disponibili e potresti non essere in grado di modificare la tua posizione.

Come guardare in streaming su Fubo

DirecTV Stream

Prezzo: a partire da 65 USD/mese

DirecTV Stream è spesso più costoso, ma se preferisci un servizio di cord-cutting rispetto a un’app di streaming, rappresenta un’ottima opzione per gli appassionati di sport statunitensi. Il pacchetto più economico offerto da DirecTV parte da 65 USD/mese (per arrivare poi al suo prezzo normale di 75 USD/mese dopo tre mesi) ed è inoltre disponibile una prova gratuita di 5 giorni.

Guarda in streaming DirecTV con una VPN

Sling TV

Prezzo: vario

Sling TV è l’opzione più economica se vuoi guardare un live streaming del Campionato mondiale di pallamano femminile (oltre a molti altri eventi e canali sportivi popolari). L’abbonamento base “Sling Orange” include anche ESPN3. Oltre al fatto di poter aver bisogno di una carta di credito statunitense o di un account PayPal per iscriverti, ricorda che Sling non offre più una prova gratuita.

Guarda in diretta streaming la pallamano con Sling

Hulu + Live TV

Prezzo: 77 USD/mese

Hulu non offre una prova gratuita, ma il suo pacchetto live TV (fornito anche insieme con ESPN+ e Disney+) include ESPN3.

Guarda Hulu con una VPN

Guarda il Campionato mondiale di pallamano femminile in Germania

Sportdeutschland.tv

Prezzo: 15 EUR/tournament pass o 5 EUR/game pass

Sportdeutschland.tv consente agli appassionati di pallamano tedeschi di seguire le partite in diretta del Campionato mondiale di pallamano femminile. Il sito web e il commento sono disponibili solo in tedesco.

Guarda il Campionato mondiale di pallamano femminile nei Paesi Bassi

Viaplay

Prezzo: a partire da 10 EUR/mese

I tifosi olandesi possono sintonizzarsi su Viaplay per assistere alla diretta del Campionato mondiale di pallamano femminile IHF. Il servizio di streaming è popolare anche per altri sport, tra cui Formula 1, Bundesliga, freccette, e EPL, insieme a serie originali, contenuti per bambini e film di Hollywood on demand. Il commento è in olandese.

Guarda in streaming Viaplay con una VPN

Quando inizia il Campionato mondiale di pallamano femminile 2023?

Il torneo inizierà il 29 novembre 2023 e le partite saranno ospitate da tre paesi (Norvegia, Danimarca e Svezia). Le città ospitanti sono Göteborg (Svezia), Helsingborg (Svezia), Stavanger (Norvegia), Trondheim (Norvegia), Herning (Danimarca) e Frederikshavn (Danimarca). La finale si svolgerà all’arena Jyske Bank Boxen di Herning, in Danimarca, il 17 dicembre 2023.

Programma del Campionato mondiale di pallamano femminile 2023

Controlla il programma completo per vedere quando si svolgeranno le singole partite del Campionato mondiale di pallamano femminile 2023. Durante il turno preliminare, le partite inizieranno alle 15:30, alle 18:00 o alle 20:30 CET.

Quali squadre partecipano al Campionato mondiale di pallamano femminile 2023?

Le 32 squadre partecipanti comprendono ovviamente i tre paesi co-ospitanti (Danimarca, Norvegia e Svezia), oltre a Angola, Argentina, Austria, Brasile, Camerun, Cile, Cina, Congo, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Groenlandia, Ungheria, Islanda, Iran, Giappone, Kazakistan, Montenegro, Paesi Bassi, Paraguay, Polonia, Romania, Senegal, Serbia, Slovenia, Corea del Sud, Spagna e Ucraina.

