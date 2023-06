Il padel, lo sport che ha conquistato tutti negli ultimi anni, arriva sulle piattaforme streaming. Scopri come guardare il World Padel Tour e tutti i migliori tornei di padel in streaming e in completa sicurezza con una VPN.

Come vedere il World Padel Tour con una VPN?

Puoi vedere il meglio del World Padel Tour in modo sicuro con una VPN in pochi e semplici passaggi:

Abbonati a ExpressVPN. Effettua la connessione a un server che corrisponde all’emittente che desideri guardare. Ad esempio, se desideri vedere la diretta dall’Italia, devi connetterti a un server italiano. Consulta il palinsesto dell’emittente che desideri guardare, ad esempio Sky Sport. Sintonizzati e goditi le partite!

Dove vedere il World Padel Tour in streaming nel 2023

Sky Sports / Sky Go

Prezzo: A partire da 16€/mese

Sky propone diversi sport compreso il Padel e il World tour.

Se hai un abbonamento Sky, puoi riprodurre contenuti in streaming con Sky Go. Utilizzando una VPN, puoi assicurarti che lo streaming sia privato e sicuro ovunque ti trovi.

Utilizzi un computer? Per la migliore esperienza streaming, assicurati di utilizzare l'estensione per browser di ExpressVPN per Chrome, Firefox, o Edge.

YouTube

Prezzo: gratis

Il canale ufficiale del World Padel Tour propone gli highlights delle migliori partite.

Utilizzi un computer? Per la migliore esperienza streaming, assicurati di utilizzare l’estensione per browser di ExpressVPN per Chrome, Firefox, o Edge.

ViaPlay

Prezzo: a partire da 11,99£/mese

ViaPlay offre tantissimi contenuti in streaming, tra cui anche le partite di Padel.

Calendario del World Padel Tour 2023

Evento Data Valladolid Master 19-25 Giugno Valencia Open 1000 3-9 Luglio Malaga Open 1000 24-30 Luglio Finland Open 1000 28 Agosto – 3 Settembre Madrid Master 18-24 Settembre Germany Open 1000 25 Settembre – 1 Ottobre Amsterdam Open 1000 9 – 15 Ottobre Santander Open 500 16 – 22 Ottobre

FAQ: Padel in streaming Come vedere il padel in streaming? Controlla le informazioni sugli eventi in questa pagina, per conoscere data luogo e servizi streaming disponibili per la prossima gara.

Per guardare online il World Padel Tour, segui questi passaggi: Ottieni ExpressVPN Scegli un server sicuro nel paese del servizio che preferisci Accedi al tuo servizio streaming preferito, come RaiPlay Goditi il match! Che cos’è il World Padel Tour? Il World Padel Tour è il più importante torneo di padel professionistico e si estende per tutto l’anno con più di venti tornei in tutto il mondo. Che cos’è il Padel? Inventato in Messico, il padel è uno sport con racchette, simile al tennis, che si gioca sempre in doppio su un campo chiuso. La particolarità del padel è che le pareti fanno parte del campo di gioco.