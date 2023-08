Come sempre, il campione Bayern Monaco è il favorito per conquistare la Bundesliga, anche senza il prolifico Robert Lewandowski in attacco questa stagione. Al posto suo, l’attaccante Sadio Mane proveniente dal Liverpool, uno dei giocatori più entusiasmanti della Premier League, nella speranza di aiutare il club tedesco a raggiungere l’undicesimo titolo della Bundesliga consecutivo. Inoltre, il Borussia Dortmund e i campioni del DFB-Pokal, RB Lipsia, cercheranno di ottenere i primi posti in classifica e altri successi nella competizione nazionale a eliminazione diretta. Continua a leggere per scoprire i migliori siti per lo streaming sicuro della stagione 2022-2023 della Bundesliga online.

Come guardare in diretta streaming la Bundesliga 2022-2023 con una VPN dal tuo paese

Puoi guardare in modo sicuro le partite della Bundesliga con una VPN seguendo solo alcuni semplici passaggi:

Ottieni ExpressVPN Connettiti al server VPN nella posizione corrispondente al servizio televisivo che desideri guardare. Ad esempio, se vuoi vedere una trasmissione statunitense, collegati a un server sicuro negli Stati Uniti. Controlla la programmazione del servizio televisivo che desideri guardare, come ESPN+ (U.S.), e trova la partita che vuoi vedere in streaming. Sintonizzati e goditi lo spettacolo!

Sei al computer? Per la migliore esperienza di streaming, usa l’estensione per browser di ExpressVPN per Chrome, Firefox o Edge.

Guarda le dirette streaming della Bundesliga 2022-2023 negli Stati Uniti

ESPN+

Prezzo: 10 dollari/mese o 100 dollari/anno

ESPN+ ha i diritti di trasmissione in lingua inglese della Bundesliga negli Stati Uniti. Questa emittente statunitense offre anche la possibilità di vedere in streaming o on-demand la MLS e il calcio internazionale, oltre ad altri sport come la NHL, il golf PGA e altro ancora.

Vuoi guardare sul grande schermo? Scopri tutti i modi per ottenere ExpressVPN sulla tua TV.

Guarda la copertura della Bundesliga nel Regno Unito

TNT Sports

Prezzo: 25 sterline/mese e oltre

Anche TNT Sports (precedentemente noto come BT Sport) detiene i diritti di trasmissione della Bundesliga nel Regno Unito. Questo servizio è disponibile solo per i residenti nel Regno Unito e in Irlanda. Non è necessaria una connessione BT a banda larga per lo streaming sportivo online, ma puoi semplicemente optare per un abbonamento mensile per accedere a TNT Sports senza contratto. Puoi configurare l’app o il lettore web di TNT Sports in soli 15 minuti.

Nota: Avrai bisogno di un BT ID per lo streaming online. Per ottenere un BT ID, avrai bisogno di una licenza TV, il che significa che dovrai fornire anche un codice postale valido nel Regno Unito e una carta bancaria locale per abbonarti.

Rivedi le azioni e i migliori goal di ogni partita sul canale YouTube ufficiale della Bundesliga o sul canale YouTube ufficiale del calcio tedesco. Quest’ultimo offre anche la copertura in diretta di alcune partite del DFB-Pokal.

Calendario della Bundesliga 2022-23

Data Evento 5 agosto 2022–27 maggio 2023 Bundesliga stagione 2022–23 29 luglio 2022–3, 2023 DFB-Pokal 2022–23

Controlla l’intero programma delle partite della Bundesliga here

Le partite più importanti della stagione 2022-23 della Bundesliga

Data Partita 21 gennaio 2023 RB Lipsia vs. Bayern Monaco 28 gennaio 2023 Hertha Berlin vs. Union Berlin 4 marzo 2023 Borussia Dortmund vs. RB Lipsia 11 marzo 2023 Schalke vs. Borussia Dortmund 1 aprile 2023 Bayern Monaco vs. Borussia Dortmund 1 aprile 2023 Cologne vs. Borussia Mönchengladbach 20 maggio 2023 Bayern Monaco vs. RB Lipsia 6 agosto 2023 Union Berlin vs. Hertha Berlin 10 settembre 2023 RB Lipsia vs. Borussia Dortmund 17 settembre 2023 Borussia Dortmund vs. Schalke

