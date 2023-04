Dalle Olimpiadi agli eventi minori, il pattinaggio artistico rimane uno degli sport più celebrati e divertenti al mondo. E anche se quest’anno non ci sono le Olimpiadi, i pattinatori sono sempre imepgnati! La stagione di pattinaggio artistico 2022-23 è iniziata il 1° luglio 2022 e terminerà il 30 giugno 2023, quando i membri dell’International Skating Union andranno a caccia dell’oro in tutto il mondo.

I migliori pattinatori si stanno infatti recando a Tokyo per l’ISU World Team Trophy 2023. Sei Paesi – Canada, Francia, Italia, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti – inseguono la medaglia al Tokyo Metropolitan Gymnasium a partire da giovedì 13 aprile.

Se non avete un posto in prima fila in Giappone, nessun problema! Potete seguire le gare online in streaming. Diverse le reti che trasmettono gli eventi del World Team Trophy in streaming e diretta live. Continua a leggere per sapere come seguire in diretta streaming gli eventi di pattinaggio su ghiaccio in modo sicuro con una VPN.

Guarda il Trofeo mondiale a squadre 2023 gratis

YouTube

È possibile guardare in streaming l’intero ISU World Team Trophy 2023 di pattinaggio artistico attraverso il canale ufficiale YouTube dell’ISU. Skating ISU è un’eccellente fonte di copertura gratuita delle gare di pattinaggio, che comprende sia le dirette che le repliche Ma la copertura è spesso limitata alla regione in cui si svolgono gli eventi stessi, il che significa che potrebbe essere necessario accedervi da indirizzi I.P. in luoghi in cui non ci sono trasmissioni locali, come gli Stati Uniti o il Canada.

SBS

Prezzo: Gratuito

Paese: Australia

La SBS offrirà una diretta streaming gratuita del World Team Trophy 2023. Basta collegarsi al servizio di streaming SBS On Demand e guardare l’azione in diretta, oppure guardare le repliche e gli highlights.

Ottenere ExpressVPN. Connettersi a un server in Australia. Andare su SBS Sports e creare un account. Per creare un account potrebbe essere necessario un codice postale australiano valido (come 2000 o 3001).

Godetevi lo spettacolo!

RAI

Prezzo: gratis

Rai Sport offre una copertura dal vivo di alcune delle gare di pattinaggio artistico.

Per guardare il pattinaggio artistico sulla Rai in completa sicurezza:

Ottieni ExpressVPN Esegui la connessione a una posizione sicura del server in Italia. Registrati sul sito della RAI. Goditi lo streaming!

Scopri come guardare la RAI con ExpressVPN.

Altri modi per vedere in streaming il World Team Trophy 2023

Peacock

È possibile trasmettere l’intero ISU World Team Trophy 2023 di pattinaggio artistico in streaming tramite Peacock, che costa 5 USD/mese. Tuttavia, si noti che Peacock non offre una prova gratuita.

Per guardare:

Ottieni ExpressVPN. Connettiti a un server negli Stati Uniti. Visita Peacock e iscriversi. Effettua l’accesso e dai via aplo streaming!

Calendario del World Team Trophy

Evento Data Cerimonia d’apertura Giovedi 13 aprile Danza sul ghiaccio Giovedi 13 aprile Programma corto donne Giovedi 13 aprile Programma corto uomini Giovedi 13 aprile Programma corto coppie Venerdì 14 aprile Programma libero danza FVenerdì 14 aprile Programma libero donne Venerdì 14 aprile Programma libero coppie Sabato 15 aprile Programma libero uomini Sabato 15 aprile Esibizione di gala Domenica 16 aprile

Le squadre al World Team Trophy

Team Uomini Donne Coppie Danza Canada Stephen Gogolev, Keegan Messing Sara-Maude Dupuis, Madeline Schizas Deanna Stellato-Dudek e Maxime Deschamps Piper Gilles* e Paul Poirier Francia Kévin Aymoz,* Adam Siao Him Fa Lorine Schild, Léa Serna Camille Kovalev e Pavel Kovalev Evgenia Lopareva e Geoffrey Brissaud Italia Daniel Grassl, Matteo Rizzo Lara Naki Gutmann, Anna Pezzetta Sara Conti, e Niccolò Macii Charlène Guignard e Marco Fabbri* Giappone Kazuki Tomono, Shoma Uno Mai Mihara, Kaori Sakamoto Riku Miura e Ryuichi Kihara Kana Muramoto e Daisuke Takahashi Corea del Sud Cha Jun-hwan,* Lee Si-hyeong Kim Ye-lim, Lee Hae-in Cho Hye-jin e Steven Adcock Hannah Lim e Ye Quan Stati Uniti Jason Brown,* Ilia Malinin Amber Glenn, Isabeau Levito Alexa Knierim e Brandon Frazier Madison Chock e Evan Bates

*Capitano

La squadra mondiale di pattinaggio artistico del Giappone

Il Giappone si presenta al World Trophy Team 2023 alla ricerca del suo terzo titolo dopo le vittorie del 2012 e del 2017. Kazuki Tomono e Shoma Uno compongono la squadra maschile, mentre le campionesse della finale del Grand Prix 2022 Mai Mihara e Kaori Sakamoto punteranno all’oro nella competizione femminile. Riku Miura e Ryuichi Kihara sono freschi di vittoria ai Campionati mondiali di pattinaggio di figura del mese scorso. Non dimentichiamoci di Kana Muramoto e Daisuke Takahashi, la coppia incaricata di arrivare prima nella danza su ghiaccio!

La squadra mondiale di pattinaggio artistico degli Stati Uniti

La squadra di pattinaggio artistico degli Stati Uniti è tra le migliori al mondo soprattutto grazie al suo duo stellare di danza su ghiaccio. Madison Chock e Evan Bates sono stati i protagonisti dei campionati ISU, diventando l’unica coppia non giapponese a vincere l’oro a Saitama. Dopo aver vinto l’evento inaugurale nel 2009, gli Stati Uniti hanno successivamente conquistato il World Team Trophy nel 2013, 2015 e 2019. Riusciranno a tornare alla vittoria quest’anno?

La squadra mondiale di pattinaggio artistico del Canada

La coppia canadese della squadra di pattinaggio Piper Gilles e Paul Poirier cerca di sfruttare la medaglia di bronzo ottenuta ai campionati ISU. Il Canada non ha ancora vinto al World Team Trophy e non si è classificato tra le prime tre squadre dopo la medaglia d’argento del 2013.

La squadra mondiale di pattinaggio artistico della Francia

Sebbene la Francia abbia partecipato a ognuno dei primi sette eventi del World Team Trophy, non si è mai classificata oltre il quarto posto. Sarà questo l’anno in cui la squadra di Kévin Aymoz riuscirà finalmente a sfondare e a entrare nella storia? Siamo un po’ scettici dopo le recenti prestazioni deludenti ai campionati del mondo, ma siamo pronti a essere smentiti!

La squadra mondiale di pattinaggio artistico dell’Italia

L’Italia si è qualificata per la terza volta di fila al World Team Trophy e per la quarta in assoluto, la prima nel 2012. La buona notizia per il Team Italia? Il quarto posto ottenuto nel 2021 è stato il loro migliore risultato finora. Riusciranno a conquistare una medaglia anche questa volta? Se vi piace la gara a coppie, probabilmente vi piacerà vedere Sara Conti e Niccolò Macii sul ghiaccio! Forza azzurri!

La squadra mondiale di pattinaggio artistico della Corea del Sud

Anche se la Corea del Sud è la new entry nel World Team Trophy, credeteci quando vi diciamo che il talento non le manca. Cha Jun-hwan e Lee Hae-in hanno conquistato rispettivamente la medaglia d’argento nelle gare maschili e femminili ai campionati mondiali. Vediamo come se la caveranno a Saitama!

