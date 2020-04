Guarda tutti i tuoi canali preferiti a casa o all'estero

I cosiddetti servizi "cord cutting" vengono definiti in questo modo perché ti consentono di guardare la TV in diretta su internet, senza problemi, spese o contratti a lungo termine con provider di servizi via cavo o satellite, e senza vincolarti ad alcun indirizzo fisico. Diversi servizi offrono diversi canali e spesso vengono suddivisi per gruppi o livelli di servizio (in questo caso Blue e Orange). I migliori possono persino fornire l'accesso a canali sportivi regionali e stazioni locali. Dai un'occhiata alla pagina web dei servizi offerti dal sito per scoprire quali canali sono disponibili nel tuo caso.