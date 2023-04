Il prossimo appuntamento con il curling maschile è il World Mixed Doubles Curling Championship 2023, che prenderà il via il 22 aprile e si concluderà il 29 aprile a Gangneung, Corea del Sud. La Svizzera insegue la sua ottava medaglia d’oro, mentre la Scozia cercherà di difendere il suo titolo, cercando di diventare la seconda nazione a vincere l’oro in tre edizioni del World Mixed Doubles Curling Championship.

Come guardare il curling in live streaming con una VPN dal tuo Paese

Puoi guardare il curling in live streameaming online, compreso il World Mixed Doubles Curling Championship 2023, con una VPN in pochi e semplici step:

Acquista ExpressVPN. Connettiti a una posizione del server in cui è presente l’emittente che desideri seguire. Ad esempio, se desideri guardare una trasmissione canadese, connettiti a un server in Canada Dai un’occhiata al programma dell’emittente che desideri guardare e trova l’incontro che vuoi vedere. Sintonizzati e divertiti!

Vuoi guardare il curling da computer? Per un’esperienza di streaming ottimale, usa l’estensione per browser di ExpressVPN per Chrome, Edge o Firefox.

Dove guardare il World Mixed Doubles Curling Championship 2023 in live streaming online

TSN+

Prezzo: 8 CAD/al giorno, 20 CAD/al mese, o 200 CAD/all’anno

Paese: Canada

TSN+, la piattaforma di streaming online della canadese TSN, trasmette in diretta streaming diversi tornei di curling, tra cui il World Mixed Doubles Curling Championship 2023. Purtroppo, TSN non offre una prova gratuita. Tuttavia, gli utenti possono acquistare il pass di un giorno, utile se si desidera guardare solo un certo tipo di incontro o la finale. Dai un’occhiata alla programmazione dell’emittente per scoprire quando seguire gli eventi in live streaming.

Nota: per abbonarsi a TSN+ è necessario un metodo di pagamento canadese.

Altri modi per seguire in streaming online il curling

CBC Sports

Prezzo: gratis

Paese: Canada

La CBC è una delle principali emittenti canadesi e il suo servizio di streaming online, CBC Gem, è ottimo per seguire notizie on-demand, intrattenimento e molti sport popolati come il curling e l’hockey su ghiaccio. Dai un’occhiata alla programmazione per scoprire quando guardare il curling live. Gli appassionati possono seguire il That Curling Show, in streaming ogni settimana per tutta la stagione, condotto dalla sei volte campionessa degli Scotties Colleen Jones e il giornalista di CBC Sports Devin Heroux che raccontano tutte le azioni. CBC Gem offre applicazioni per smartphone e tablet se desideri seguire le partite mentre sei in movimento.

Streaming su CBC

SRF

Prezzo: gratis

Paese: Svizzera

L’emittente pubblica svizzera SRF trasmette gratuitamente una serie di sport in diretta streaming, oltre a programmi televisivi, documentari e film. È possibile seguire una serie di sport invernali in streaming, tra cui il curling, l’hockey su ghiaccio e lo sci. Ricorda che le trasmissioni sono in tedesco.

SVT

Prezzo: gratis

Paese: Svezia

SVT è un’emittente pubblica svedese che trasmette diversi sport in diretta streaming, gratis, compresi diversi eventi di curling di alto profilo. Ricorda che le trasmissioni sono in svedese.

Recast

Prezzo: variabile

Canale: The Curling Channel

The Curling Channel su Recast è una piattaforma che non richiede il pagamento di un abbonamento, dove gli appassionati possono acquistare le partite in diretta streaming o guadagnare crediti per fare acquisti, guardando le pubblicità. Acquistando una singola partita, sarà possibile accedervi in seguito e on-demand in modo illimitato. Gli utenti possono iscriversi su Recast all’indirizzo https://wcf.co/CurlingChannel per ricevere 100 crediti gratuiti da utilizzare per le dirette streaming di curling.

Guarda gratuitamente le azioni salienti del curling

Canale YouTube del World Curling

Prezzo: gratis

Guarda le azioni salienti degli incontri più importanti e del torneo sul canale YouTube ufficiale del World Curling.

Guarda YouTube con ExpressVPN

That Curling Show torna ad occuparsi degli Scotties con Jennifer Jones e Einarson alla guida del programma. La sei volte campionessa degli Scotties Colleen Jones e il giornalista di CBC Sports Devin Heroux porteranno i fan del curling più vicini che mai alle squadre e alle emozioni di questo sport.

I tifosi possono seguire la trasmissione settimanale per tutto il resto della stagione sul canale YouTube di CBC Sports e su CBC Gem.

Calendario del World Men’s Curling Championship 2023

Data Incontro 1 aprile 2023, 2 p.m. ET Canada vs. Svizzera Corea del Sud vs. Nuova Zelanda Svezia vs. Germania Scozia vs. Italia 1 aprile 2023, 7 p.m. ET Giappone vs. Turchia Canada vs. Italia Stati Uniti vs. Norvegia Repubblica Ceca vs. Nuova Zelanda 2 aprile 2023, 9 a.m. ET Norvegia vs. Corea del Sud Turchia vs. Scozia Svizzera vs. Repubblica Ceca Stati Uniti vs. Svezia 2 aprile 2023, 2 p.m. ET Scozia vs. Svezia Germania vs. Svizzera Nuova Zelanda vs. Canada Corea del Sud vs. Giappone 2 aprile 2023, 7 p.m. ET Repubblica Ceca vs. Germania Giappone vs. Stati Uniti Italia vs. Turchia Norvegia vs. Canada 3 aprile 2023, 9 a.m. ET Svizzera vs. Italia Svezia vs. Corea del Sud Repubblica Ceca vs. Stati Uniti 3 aprile 2023, 2 p.m. ET Svezia vs. Turchia Nuova Zelanda vs. Norvegia Canada vs. Giappone Germania vs. Scozia 3 aprile 2023, 7 p.m. ET Stati Uniti vs. Corea del Sud Italia vs. Germania Norvegia vs. Svizzera Turchia vs. Repubblica Ceca 4 aprile 2023, 9 a.m. ET Corea del Sud vs. Svizzera Scozia vs. Stati Uniti Giappone vs. Nuova Zelanda 4 aprile 2023, 2 p.m. ET Turchia vs. Germania Repubblica Ceca vs. Canada Giappone vs. Svezia Italia vs. Norvegia Nuova Zelanda vs. Italia 4 aprile 2023, 7 p.m. ET Stati Uniti vs. Turchia Corea del Sud vs. Repubblica Ceca Svizzera vs. Scozia 5 aprile 2023, 9 a.m. ET Norvegia vs. Svezia Scozia vs. Giappone Germania vs. Nuova Zelanda Canada vs. Corea del Sud 5 aprile 2023, 2 p.m. ET Repubblica Ceca vs. Giappone Norvegia vs. Germania Turchia vs. Svizzera Italia vs. Stati Uniti 5 aprile 2023, 7 p.m. ET Corea del Sud vs. Scozia Svizzera vs. Nuova Zelanda Stati Uniti vs. Canada Svezia vs. Repubblica Ceca 6 aprile 2023, 9 a.m. ET Germania vs. Canada Italia vs. Svezia Giappone vs. Norvegia Nuova Zelanda vs. Turchia 6 aprile 2023, 2 p.m. ET Svizzera vs. Stati Uniti Turchia vs. Corea del Sud Repubblica Ceca vs. Italia Scozia vs. Norvegia 6 aprile 2023, 7 p.m. ET Svezia vs. Nuova Zelanda Canada vs. Scozia Germania vs. Corea del Sud Giappone vs. Svizzera 7 aprile 2023, 9 a.m. ET Italia vs. Giappone Norvegia vs. Repubblica Ceca Canada vs. Turchia Stati Uniti vs. Germania 7 aprile 2023, 2 p.m. ET Scozia vs. Repubblica Ceca Nuova Zelanda vs. Stati Uniti Svizzera vs. Svezia Corea del Sud vs. Italia 7 aprile 2023, 7 p.m. ET Turchia vs. Norvegia Germania vs. Giappone Nuova Zelanda vs. Scozia Svezia vs. Canada 8 aprile 2023, 2 p.m. ET Partite di qualificazione 8 aprile 2023, 7 p.m. ET Semifinali 9 aprile 2023, 11 a.m. ET Medaglia di bronzo 9 aprile 2023, 4 p.m. ET Finale

Calendario del torneo di curling 2023

Data Evento 4-12 marzo 2023 World Wheelchair Curling Championship 2023 4-12 marzo 2023 World Wheelchair Mixed Doubles Curling Championship 2023 18-26 marzo 2023 LGT World Women’s Curling Championship 2023 1-9 aprile 2023 BKT Tires e OK Tire World Men’s Curling Championship 2023 21-29 aprile 2023 World Senior Curling Championships 2023 22-29 aprile 2023 World Mixed Doubles Curling Championship 2023 29 aprile, 6 maggio 2023 European Curling Championships 2023 C-Division 16-24 marzo 2024 World Women’s Curling Championship 2024

ExpressVPN non è un servizio VPN destinato a essere utilizzato come mezzo di elusione del copyright. Per maggiori informazioni, si prega di leggere i Termini di servizio di ExpressVPN e i Termini di utilizzo del provider di contenuti.