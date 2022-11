Come guardare in streaming online la Coppa Italia con una VPN

Come guardare in streaming online la Coppa Italia | Segui il meglio del calcio italiano con una VPN

Al via la Coppa Italia 2022-2023. Dopo la vittoria dell’Inter, vedremo di nuovo sfidarsi le migliori squadre di Serie A e B per tutta la stagione.

Le prime giornate di competizione hanno visto delle belle, si riprende ora a gennaio con la seconda parte di Coppa Italia, dove vedremo scontrarsi Milan – Torino, Fiorentina – Sampdoria e molti altri entusiasmanti match.

Streaming live delle partite di Coppa Italia in diretta su Mediaset Infinity

A differenza della Serie A, l’edizione 2021/2022 della Coppa Italia verrà trasmessa in esclusiva su Mediaset, in chiaro sui canali Italia 1 e Canale 20 e naturalmente in streaming su Mediaset Infinity.

Per guardare la Coppa Italia live su Mediaset Infinity:

Ottieni ExpressVPN. Esegui la connessione a una posizione del server in Italia. Vai su Mediaset Infinity ed effettua la registrazione. Goditi tutte le partite!

Utilizzi un computer? Per un’esperienza di streaming ottimale, utilizza l’estensione browser ExpressVPN per Chrome, Edge, o Firefox.

Utilizzi un dispositivo mobile? Scarica l’app Mediaset Infinity sul tuo dispositivo Android o iOS.

Ulteriori informazioni su come guardare Mediaset Infinity con ExpressVPN.

Streaming live delle partite di Coppa Italia in diretta su CBS

Prezzo: a partire da 6$ al mese

Canali: CBS e CBS Sports Network

CBS è l’emittente ufficiale per la Coppa Italia negli Stati Uniti a partire dal 2021/22. CBS è disponibile sui principali servizi di cord cutting negli Stati Uniti (fuboTV, YouTube TV e Hulu) e sulla piattaforma di streaming della CBS, Paramount Plus. Sono disponibili varie prove gratuite.

Streaming in inglese.

Per guardare la Coppa Italia su CBS:

Ottieni ExpressVPN. Connettiti a una posizione server negli Stati Uniti Vai su Paramount Plus (a partire da 6 USD al mese) o visita YouTube TV (65 USD al mese), fuboTV (65 USD al mese), o Hulu (65 USD al mese) e utilizza una prova gratuita. Dovrai fornire un codice postale statunitense valido (ad esempio, 10001, 48104). Sei pronto!

Nota: potrebbe essere necessaria una carta di credito/debito statunitense per abbonarsi a Paramount Plus, fuboTV o Hulu.

Utilizzi un computer? Per un'esperienza di streaming ottimale, utilizza l'estensione browser ExpressVPN per Chrome, Edge, o Firefox.

Utilizzi un dispositivo mobile? Scarica l’app Paramount Plus (per Android e iOS), l’app fuboTV (per Android e iOS), l’app YouTube TV (per Android e iOS), o l’app Hulu (per Android e iOS).

Ulteriori informazioni su come guardare fuboTV, YouTube TV, e Hulu con ExpressVPN.

Guarda gli highlights della Coppa Italia su YouTube

Sul Canale ufficiale YouTube della Serie A è possibile riguardare anche i migliori momenti delle partite di Coppa Italia:

Ottieni ExpressVPN. Connettiti a una posizione server in cui YouTube è disponibile. Vai sul Canale ufficiale YouTube della Serie A. Goooooal!

Utilizzi un computer? Per un'esperienza di streaming ottimale, utilizza l'estensione browser ExpressVPN per Chrome, Edge, o Firefox.

Utilizzi un dispositivo mobile? Scarica l’app di YouTube sul tuo dispositivo Android o iOS.

Ulteriori informazioni su come guardare YouTube con ExpressVPN.

Il calendario della Coppa Italia 2022-23

Data Evento 10 Gennaio Inter – Parma 11 Gennaio Milan – Torino 12 Gennaio Fiorentina – Sampdoria 12 Gennaio Roma – Genoa 17 Gennaio Napoli – Cremonese 19 Gennaio Atalanta – Spezia 19 Gennaio Lazio – Bologna 19 Gennaio Juventus – Monza

* ExpressVPN è un servizio VPN non destinato all’utilizzo come mezzo di elusione del copyright. Leggi i Termini di Servizio di ExpressVPN e i Termini d’uso del tuo provider per maggiori informazioni.