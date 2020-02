FAQ: Utilizzare una VPN con DAZN

Una VPN mi consente di guardare DAZN gratis?

No, devi comunque registrare un account DAZN. ExpressVPN è un servizio VPN che si affianca all'abbonamento DAZN, consentendoti di guardare lo sport in modo privato ed evitando le limitazioni.

Su quali dispositivi posso guardare DAZN?

Praticamente su qualsiasi dispositivo. Lo streaming di DAZN è disponibile tramite il browser sul tuo computer Mac, Windows o Linux. (Per i migliori risultati, consigliamo di utilizzare l'estensione di ExpressVPN per Chrome o Firefox). Oppure puoi utilizzare un dispositivo mobile iOS o Android utilizzando le app di ExpressVPN e DAZN.

Come posso guardare DAZN in streaming su una smart TV?

Alcune smart TV e dispositivi di streaming consentono di installare direttamente le app di ExpressVPN e DAZN. Se hai una Apple TV, Roku, Amazon Fire TV Stick o Chromecast che può ricevere segnali video trasmessi da un altro dispositivo, puoi anche eseguire lo streaming di DAZN tramite computer, tablet o telefono.

Il mio dispositivo non consente l'installazione di app. Posso comunque guardare DAZN?

Sì! Scarica l'app ExpressVPN per router per goderti ExpressVPN su qualsiasi dispositivo abilitato al Wi-Fi, tra cui smart TV e dispositivi di streaming o console di gioco come PlayStation e Xbox.

Dove posso trovare le app di DAZN?

DAZN dispone di app su Amazon, Apple App Store, Google Play Store, Microsoft Store e PlayStation Store. Se cerchi un'app DAZN per smart TV, la migliore opzione è Google Play Store.

Una VPN può rallentare la mia connessione a DAZN?

Qualsiasi VPN potrebbe rallentare la connessione, ma la rete di ExpressVPN è costantemente ottimizzata per la velocità, per cui probabilmente non noterai alcuna differenza. In alcuni casi, utilizzare una VPN può perfino rendere la connessione più veloce, soprattutto se il tuo provider di servizi internet è solito limitare certe tipologie di contenuti come il video streaming.

Cos'altro posso guardare con ExpressVPN?

ExpressVPN è uno strumento di sicurezza che migliora l'esperienza con un'ampia varietà di servizi web più diffusi, compresi quelli irrinunciabili per gli appassionati di sport, come ESPN, Sky Go, Sling TV e tanti altri.

Scopri di più su come guardare lo sport in streaming con ExpressVPN.

Ottieni ExpressVPN