ExpressVPN cambia istantaneamente l'indirizzo IP del tuo Fire Stick per corrispondere al paese che hai scelto, garantendo la sicurezza della tua connessione e consentendoti di effettuare lo streaming in modo più privato.

L'utilizzo di una VPN ti aiuta anche a superare le limitazioni (throttling) basate sui contenuti da parte del tuo ISP. Guarda in streaming in 4K HD con la VPN più veloce per Fire Stick: i nostri server ad alta velocità in 105 posizioni nel mondo ti offrono i contenuti che ami alla velocità di cui hai bisogno. Puoi anche scegliere tra diversi protocolli di streaming come Lightway UDP e TCP, nonché OpenVPN, o semplicemente lasciare che l'app scelga ciò che è meglio per te.

Se desideri riprodurre in streaming contenuti da un paese specifico, assicurati che le impostazioni del paese del tuo dispositivo Fire corrispondano alla posizione del server VPN.