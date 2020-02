ExpressVPN offre un abbonamento a ITV? No. Se vuoi guardare ITV in streaming online, devi prima registrare un account ITV Hub. ExpressVPN si affianca a ITV Hub per consentirti di guardare contenuti in modo sicuro sempre, anche su reti Wi-Fi pubbliche e senza limitazioni di determinati contenuti da parte del tuo provider di servizi internet o dell'amministratore di rete.

Su quali dispositivi posso guardare ITV online? Puoi guardare ITV con ExpressVPN nei seguenti modi: Visita il sito web di ITV sul tuo computer utilizzando l'app di ExpressVPN per Mac, Windows o Linux. Per i migliori risultati, utilizza le estensioni browser di ExpressVPN per Chrome o Firefox.

Utilizza l'app ITV per il tuo smartphone/tablet insieme all'app di ExpressVPN per iOS o Android.

Con una smart TV o console di gioco supportata, come Apple TV o Xbox. Avviso: Lo streaming di ITV su certi dispositivi potrebbe richiedere ExpressVPN per router, e ITV non ha ancora reso disponibile la sua app per tutte le piattaforme. Per un determinato dispositivo, visita il sito web di ITV o contatta il supporto.

Posso guardare ITV in diretta streaming gratuitamente? Le dirette streaming di ITV sono disponibili gratuitamente per gli utenti con un indirizzo IP nel Regno Unito o per coloro che si abbonano a ITV Hub+, disponibile a un costo mensile.

Come posso guardare Love Island 2020? Ci saranno due edizioni di Love Island nel 2020. La prima edizione sarà quella invernale e si svolgerà in Sudafrica con la nuova conduttrice, Laura Whitmore. L'edizione invernale di Love Island 2020 inizia a gennaio e andrà in onda tutti i giorni per sei settimane (tranne il sabato) alle 21:00 su ITV2. Non sono stati annunciati dettagli relativi all'edizione estiva del programma.

Cos'è ITV Hub+? ITV Hub + è un servizio aggiuntivo a pagamento che consente agli utenti di guardare ITV all'estero senza la necessità di modificare il proprio indirizzo IP (solo all'interno dell'UE), accedere ai programmi senza pubblicità e persino scaricare programmi per vederli successivamente (solo dispositivi iOS).

Cos'è BritBox? Lanciato congiuntamente da ITV e BBC, BritBox è un servizio di streaming dedicato alla televisione britannica. Il servizio trasmette programmi dal Channel 4 e Channel 5 del Regno Unito, oltre a quelli realizzati da ITV e dalla BBC. Il servizio si concentra su episodi non attuali per evitare di competere con ITV Hub e BBC iPlayer, presentando al contempo serie originali. BritBox afferma di avere la più grande collezione di serie britanniche rispetto a qualsiasi altro servizio di streaming. È disponibile solo per gli utenti situati negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito, e può essere guardato su telefono, tablet, computer, Chromecast, Apple o Roku.