Alcuni utenti guardano il LPGA Tour collegandosi a un server VPN in un paese diverso dal loro, ma questo potrebbe violare il copyright o i termini d’uso del servizio di streaming. ExpressVPN è uno strumento per la privacy e la sicurezza, e usarlo per violare il copyright è contro i nostri Termini del Servizio. Non possiamo controllare cosa fai mentre sei connesso alla nostra VPN, quindi sei il responsabile per assicurare che il tuo utilizzo rispetti i termini e le leggi.

ExpressVPN è la migliore VPN per guardare in streaming sicuro tutta la stagione 2024 del LPGA Tour. Con server a 10-Gbps di prossima generazione e località in tutto il mondo, puoi godere di tutta la protezione per la privacy di una VPN senza perderti un secondo d’azione. ExpressVPN dispone di app semplici da usare per Windows, Mac, Android e iOS, oltre diversi modi per guardare in streaming sullo schermo della tua TV. Se hai bisogno di aiuto in qualsiasi momento, ExpressVPN offre assistenza in chat dal vivo 24/7 e una garanzia di rimborso senza rischi entro 30 giorni!

Come guardare sullo schermo della TV

Esistono diversi servizi cord-cutting disponibili che ti permetteranno di seguire il LPGA Tour. Potrebbero essere un po’ costosi, ma molti offrono periodi di prova gratuiti per valutare il servizio.

YouTube TV

Costo: da 73 USD al mese

Canali: CBS, NBC, The Golf Channel

YouTube TV offre agli americani una varietà di canali, compresi quelli che trasmettono i tornei del LPGA Tour, e l’abbonamento costa 73 USD al mese. Potrebbe essere necessario inserire un codice postale degli Stati Uniti (ad esempio, 10022, 48104, ecc.), ma accetta diverse opzioni di pagamento. Se non vuoi abbonarti a YouTube TV, puoi approfittare della prova gratuita.

Avviso: Potrebbe essere necessaria una carta di credito/debito statunitense valida o PayPal per abbonarsi a YouTube TV. Puoi comunque abbonarti a YouTube TV tramite Google Play, anche se non hai una carta di credito/debito statunitense.

Vuoi guardare sullo schermo della tua TV? Scopri tutti i modi per avere ExpressVPN sulla tua TV.

Fubo

Costo: 75 USD al mese

Canali: CBS, NBC, The Golf Channel

Se stai cercando un’altra modalità per guardare il LPGA Tour, i residenti negli Stati Uniti possono dare un’occhiata a Fubo, che offre una prova gratuita di sette giorni e include tutti i canali che trasmettono i tornei LPGA.

Avviso: Avrai bisogno di una carta di credito/debito degli Stati Uniti per abbonarti. L’indirizzo di fatturazione utilizzato potrebbe determinare quali canali locali sono disponibili e potresti non essere in grado di cambiarlo.

Come guardare Fubo

DirecTV Stream

Costo: da 65 USD al mese

Canali: CBS, NBC, The Golf Channel

DirecTV Stream è solitamente più costoso, soprattutto se desideri canali extra come NBA TV, ma è un’ottima opzione per gli appassionati che si trovano negli Stati Uniti e vogliono trasmettere in streaming gli eventi del LPGA Tour preferendo un servizio cord-cutting rispetto a un’app di streaming aggiuntiva. Il pacchetto più economico di DirecTV parte da 65 USD al mese (prima di tornare al prezzo normale di 75 USD al mese dopo tre mesi) e il servizio offre una prova gratuita di 5 giorni.

Guarda DirecTV Stream con una VPN

ESPN+

Costo: 11 USD al mese

ESPN+ è un ottimo modo per goderti i contenuti di ESPN, inclusi alcuni eventi del LPGA Tour, senza cavo. Peccato solo che ESPN+ attualmente non offra una prova gratuita

Guarda ESPN con una VPN

Hulu+Live TV

Costo: 70 USD al mese

Canali: CBS, NBC, The Golf Channel

Hulu non offre una prova gratuita, ma ha un pacchetto TV in diretta per i fan americani che include tutti i principali canali di streaming sicuri per il LPGA Tour, oltre a molti network sportivi regionali. Sfortunatamente, non sono disponibili prove gratuite.

Sling TV

Costo: può variare

Canali: CBS, NBC, The Golf Channel

Sling TV offre agli spettatori statunitensi l’accesso a tutti i canali che trasmettono i tornei del LPGA Tour. Da tenere presente che Sling non offre più una prova gratuita.

Come guardare in streaming con Sling

Guarda il LPGA Tour nel Regno Unito

Sky Sports

Costo: da 22 GBP al mese

Canali: Sky Sports Golf

Vivi nel Regno Unito? Allora Sky Sports è la migliore opzione per seguire il LPGA Tour in streaming. Tuttavia, è necessaria un’attrezzatura specifica. È inoltre necessario fornire un codice postale valido e una carta di credito/debito del Regno Unito/Irlanda.

Se sei in viaggio all’estero e hai già un abbonamento Sky (oltre all’add-on Sky Sports), puoi accedere a Sky Go con una VPN e configurare tutto in un minuto! Collegati semplicemente a un server nel Regno Unito e accedi a Sky Go.

Guarda Sky con una VPN

Quando inizia il LPGA Tour 2024?

La stagione 2024 del LPGA inizia Giovedì 18 gennaio, quando prende il via l’Hilton Grand Vacations Tournament of Champions a Orlando, in Florida.

Quali sono i Major nel LPGA Tour?

Chevron Championship

Il Chevron Championship è tradizionalmente il primo major della stagione del LPGA Tour. I migliori golfisti si dirigono a The Woodlands, Texas e gareggiano al The Club at Carlton Woods. Il Chevron Championship di solito si tiene in aprile.

U.S. Women’s Open

L’U.S. Women’s Open è tradizionalmente il secondo major nel calendario del LPGA Tour. Tipicamente, l’U.S. Women’s Open si svolge la settimana successiva al Memorial Day.

Women’s PGA Championship

Precedentemente noto come LPGA Championship, il Women’s PGA Championship è il terzo evento nel calendario dei major del golf femminile

Evian Championship

L’Evian Championship è il quarto e penultimo major nel calendario del LPGA Tour. I migliori golfisti affluiscono a Évian-les-Bains nell’Alta Savoia in Francia, ogni luglio alla ricerca della gloria.

Women’s Open

Il Women’s British Open è il quinto e ultimo torneo major del LPGA ogni anno. Tenuto in vari campi nel Regno Unito, il Women’s British Open si tiene ogni agosto.

Calendario LPGA 2024

Qui di seguito il calendario completo del LPGA Tour 2024. Le date potrebbero essere soggette a variazioni.

Data Evento Campo Vincitore 18-21 gennaio 2024 Tournament of Champions Lake Nona Golf & Country Club a Orlando, Florida 25-28 gennaio 2024 LPGA Drive On Championship Bradenton Country Club a Bradenton, Florida 22-25 febbraio 2024 Honda LPGA Thailand Siam Country Club (Old Course) a Pattaya, Chonburi, Thailandia 29 febbraio – 3 marzo 2024 HSBC Women’s World Championship Sentosa Golf Club a Singapore 7-10 marzo 2024 Blue Bay LPGA Jian Lake Blue Bay GC a Hainan Island, Repubblica Popolare Cinese 21-24 marzo 2024 Seri Pak LA Open Palos Verdes Golf Club a Palos Verdes Estates, California 28-31 marzo 2024 Arizona Championship Da definire a Phoenix, Arizona 3-7 aprile 2024 LPGA Match Play at Shadow Creek Shadow Creek Golf Course a Las Vegas, Nevada 18-21 aprile 2024 The Chevron Championship The Club at Carlton Woods a The Woodlands, Texas 25-28 aprile 2024 JM Eagle LA Championship Wilshire Country Club a Los Angeles, California 9-12 maggio 2024 Cognizant Founders Cup Upper Montclair Country Club a Clifton, New Jersey 16-19 maggio 2024 Mizuho Americas Open Liberty National GC a Jersey City, New Jersey 30 maggio – 2 June 2024 U.S. Women’s Open Lancaster Country Club a Lancaster, Pennsylvania 7-9 giugno 2024 ShopRite LPGA Classic Seaview, A Dolce Hotel (Bay Course) a Galloway, New Jersey 13-16 giugno 2024 Meijer LPGA Classic Blythefield Country Club a Grand Rapids, Michigan 20-23 giugno 2024 KPMG Women’s PGA Championship Sahalee Country Club a Sammamish, Washington 27-30 giugno 2024 Dow Great Lakes Bay Invitational Midland Country Club a Midland, Michigan 11-14 luglio 2024 Amundi Evian Championship Evian Resort Golf Club a Evian-les-Bains, Francia 18-21 luglio 2024 Dana Open Highland Meadows Golf Club a Sylvania, Ohio 25-28 luglio 2024 CPKC Women’s Open Earl Grey Golf Club a Calgary, Alberta, Canada 1-4 agosto 2024 Portland Classic Columbia Edgewater Country Club a Portland, Oregon 8-11 agosto 2024 2024 Paris Olympics* Le Golf National a Parigi, Francia 15-18 agosto 2024 Women’s Scottish Open Da definire in Scozia 22-25 agosto 2024 AIG Women’s Open St Andrews (Old Course) a St Andrews, Fife, Scozia 29 agosto – 1 settembre 2024 FM Global Championship TPC Boston a Norton, Massachusetts 13-15 settembre 2024 Solheim Cup* Robert Trent Jones Golf Club a Gainesville, Virginia 19-22 settembre 2024 Kroger Queen City Championship Da definire in Cincinnati, Ohio 27-29 settembre 2024 Walmart NW Arkansas Championship Pinnacle Country Club a Rogers, Arkansas 10-13 ottobre 2024 Buick LPGA Shanghai Qizhong Garden Golf Club a Shanghai, Cina 17-20 ottobre 2024 BMW Ladies Championship Da definire in Corea del Sud 24-27 ottobre 2024 Maybank Championship Kuala Lumpur Golf and Country Club a Kuala Lumpur, Malesia 31 ottobre – 3 novembre 2024 TOTO Japan Classic Seta Golf Course a Shiga, Giappone 6-9 novembre 2024 LOTTE Championship Hoakalei Country Club a Ewa Beach, Oahu, Hawaii 14-17 novembre 2024 The ANNIKA Pelican Golf Club a Belleair, Florida 21-24 novembre 2024 CME Group Tour Championship Tiburón Golf Club a Naples, Florida 13-15 dicembre 2024 Grant Thornton Invitational* Da definire

*Il corsivo indica un torneo major, l’asterisco indica un evento non ufficiale

