Informativa sulla privacy di ExpressVPN

ExpressVPN raccoglie i Dati personali forniti dall'utente con la creazione o l'aggiornamento di un Account. Abbiamo bisogno di Dati personali, come l'indirizzo email e i dati di pagamento, per potervi fornire i nostri Servizi, inviarvi email, riscuotere i pagamenti e le relative imposte, prevenire le frodi, rispondere alle domande di assistenza e condividere informazioni rilevanti sul vostro Account e/o sui Servizi.

I Dati personali specifici raccolti dipendono dal metodo di pagamento scelto dall'utente e possono includere informazioni quali nome, paese di fatturazione, indirizzo di fatturazione e/o numero di carta di credito. Per alcune forme di pagamento, l'utente potrebbe essere reindirizzato a siti web esterni gestiti da elaboratori di pagamento di terze parti (ad esempio, PayPal, BitPay, Paymentwall, Stripe o altri elaboratori di pagamento specifici, a seconda della località) per completare la transazione. Per capire quali dati personali raccolgono e memorizzano questi provider, si prega di consultare i termini e l'informativa sulla privacy del rispettivo provider. Per abbonarsi ai nostri Servizi sono disponibili anche metodi di pagamento che consentono di ridurre al minimo la quantità di Dati personali inviati dall'utente, come carte regalo e Bitcoin. Inoltre, collaboriamo con partner di fiducia per semplificare il processo di accesso, individuare le iscrizioni fraudolente, prevenire il dirottamento dell'account e ottimizzare le nostre attività di marketing. Questi partner possono ottenere gli indirizzi IP degli utenti, ma questi indirizzi sono sempre memorizzati separatamente da sistemi non correlati a questi scopi e non possono mai essere collegati al comportamento online di un utente, poiché non viene raccolta alcuna registrazione di tale comportamento.

ExpressVPN utilizza il vostro indirizzo email per i seguenti motivi:

Per fornire l'accesso ai nostri Servizi, anche attraverso email di ripristino della password o di verifica.

Per inviare email relative alle transazioni di pagamento.

Per inviare aggiornamenti e annunci.

Per comunicazioni relative all'Account o per rispondere alle comunicazioni con l'utente.

To send marketing information, such as offers, surveys, invitations, and content about other matters in connection with ExpressVPN that we believe may be of interest to you (?Email di marketing?). You may choose to not receive Marketing Emails by following the unsubscribe procedure described in these emails.

ExpressVPN utilizza i dati personali dell'utente solo per gli scopi elencati nella presente Informativa sulla privacy e non vende né affitta i dati personali dell'utente a terzi. Raccogliamo ed elaboriamo i Dati personali dell'utente per interesse legittimo ai sensi della legge applicabile, in particolare per adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei confronti dell'utente (ossia, in base all'Accordo tra l'utente e ExpressVPN).

Tutte le informazioni personali associate agli account ExpressVPN sono controllate solo da ExpressVPN, compresa l'archiviazione su sistemi, server e servizi di proprietà o affittati da ExpressVPN e dalle sue consociate. Nell'eventualità che tali dati debbano essere trattati da altre entità correlate, essi potranno essere condivisi solo quando necessario e per la durata richiesta, per un trattamento esclusivamente legato agli scopi e agli interessi legittimi delineati nella presente Informativa sulla privacy, garantendo in ogni momento gli stessi standard di protezione dei dati. A scanso di equivoci, tali circostanze non includono situazioni in cui il controllo delle informazioni personali degli utenti di ExpressVPN venga trasferito ad altre entità correlate, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la nostra holding finale, Kape Technologies PLC, per un qualsiasi periodo di tempo.

Comunicazioni transazionali

Potremmo inviare all'utente comunicazioni transazionali limitate relative al suo conto e alle sue transazioni con noi. Tali comunicazioni includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conferme d'ordine, notifiche di rinnovo e avvisi di aumento dei prezzi. Tali comunicazioni sono necessarie per l'adempimento dei nostri obblighi contrattuali e per scopi legali, compresa la difesa da potenziali reclami.

Conserviamo i dati associati a queste comunicazioni per un periodo di dieci (10) anni per garantire la conformità ai requisiti legali e per proteggere i nostri interessi. Ci assicuriamo che queste comunicazioni siano ridotte al minimo e vengano inviate solo se indispensabili per mantenere la trasparenza e la conformità alle leggi vigenti. L'uso continuato dei nostri servizi costituisce il consenso a ricevere tali comunicazioni.