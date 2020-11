Come guardare BBC iPlayer con una VPN

Per guardare i programmi BBC in diretta, accedi al tuo account BBC iPlayer, guarda la Guida TV per vedere cosa è in onda e scegli il programma che desideri guardare in diretta. Puoi trasmettere in diretta streaming contenuti da BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, CBeebies, BBC Scotland, BBC News, BBC Parliament, BBC Alba e S4C.