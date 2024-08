Come guardare in streaming il National Bank Open 2024

Puoi guardare in sicurezza le dirette streaming del National Bank Open con una VPN in pochi semplici passaggi:

Ottieni ExpressVPN. Connettiti a una posizione del server che corrisponde alla trasmissione che desideri guardare. Ad esempio, i fan americani del tennis possono connettersi a un server degli Stati Uniti per guardare la copertura del Tennis Channel su YouTube TV o Sling TV. Gli spettatori canadesi possono guardare la trasmissione su Sportsnet. Sintonizzati e goditi le partite!

Guardando su un computer? Per la migliore esperienza di streaming, assicurati di utilizzare l’estensione del browser ExpressVPN per Chrome, Firefox o Edge.

Posso usare una VPN per guardare il National Bank Open da un altro paese?

Alcuni utenti guardano il National Bank Open collegandosi a un server VPN in un paese diverso dal proprio, ma farlo potrebbe violare i diritti d’autore o i termini di utilizzo del servizio di streaming. ExpressVPN è uno strumento di privacy e sicurezza, e usarlo per aggirare i diritti d’autore è contro i nostri Termini di Servizio. Non possiamo vedere o controllare cosa fai mentre sei connesso alla nostra VPN, quindi sei responsabile di assicurarti che il tuo uso sia conforme a tutti i termini e le leggi pertinenti.

Dovrei usare una VPN gratuita per guardare il National Bank Open?

Invece di usare una VPN gratuita per guardare eventi tennistici, incluso il National Bank Open, i fan dello sport dovrebbero usare ExpressVPN tutto l’anno. ExpressVPN offre server ad alta velocità in 105 paesi e app facili da usare per Windows, Mac, Android e iOS. Inoltre, ExpressVPN è disponibile su piattaforme che altre aziende VPN potrebbero non supportare, come Linux, Android TV, Amazon Fire TV e router, oltre a estensioni del browser per Chrome, Firefox ed Edge. Se hai bisogno di aiuto lungo il percorso, ExpressVPN offre supporto via chat dal vivo 24/7 e una garanzia di rimborso di 30 giorni senza rischi!

La migliore VPN per guardare il National Bank Open in streaming

Come guardare in streaming il National Bank Open con prove gratuite

Stati Uniti

YouTube TV

Prezzo: 84 USD/mese

Canale: Tennis Channel

YouTube TV’s Sports Plus add-on (extra 11 USD/mese oltre all’abbonamento di 73 USD/mese) include il Tennis Channel per gli spettatori statunitensi che vogliono guardare in diretta streaming le partite del National Bank Open. Prove gratuite disponibili.

Fubo

Prezzo: 85 USD/mese

Canale: Tennis Channel

Con Fubo, gli abbonati statunitensi possono accedere a ogni partita del National Bank Open tramite il Tennis Channel, disponibile tramite i pacchetti aggiuntivi Sports Lite e Sports Plus (extra 10 USD/mese e 11 USD/mese, rispettivamente, oltre all’abbonamento di 80 USD/mese). È disponibile una prova gratuita di 7 giorni.

Vuoi vederlo su grande schermo? Scopri tutti i modi per ottenere ExpressVPN sulla tua TV.

DirecTV Stream

Prezzo: 100 USD/mese

Canale: Tennis Channel

Puoi guardare in diretta streaming le partite del National Bank Open su Tennis Channel, a cui puoi accedere abbonandoti al pacchetto Choice di DirecTV Stream. DirecTV Stream offre una prova gratuita di 5 giorni.

Regno Unito

NOW

Prezzo: 33 GBP/mese o 12 GBP/pass giornaliero

Canale: Sky Sports Tennis

Per i fan britannici, NOW è il modo perfetto per guardare 11 canali Sky Sports online senza contratto, permettendoti di guardare in diretta streaming il National Bank Open. Se vuoi solo sintonizzarti su una partita particolare, puoi optare per un pass giornaliero o approfittare della prova gratuita di 7 giorni. Controlla il programma di Sky Sports per sapere quando sintonizzarti.

Altri modi per guardare il National Bank Open 2024

Stati Uniti

Hulu + Live TV

Prezzo: 77 USD/mese

Canale: Tennis Channel

Hulu non offre una prova gratuita, ma offre il Tennis Channel per i fan americani che desiderano guardare il National Bank Open online e in diretta.

Sling TV

Prezzo: Varia

Canale: Tennis Channel

Sling TV non offre una prova gratuita, ma è un modo più economico per i fan statunitensi di accedere al Tennis Channel, che è incluso nel pacchetto aggiuntivo Sports Extra package di Sling TV, disponibile per un costo aggiuntivo di 11 USD/mese e ti permette di guardare in diretta streaming tutte le partite del National Bank Open e di avere accesso ad altri canali, tra cui NBA TV, MLB Network, NHL Network e beIN SPORTS.

Tennis Channel

Prezzo: 110 USD/anno

Puoi ottenere un abbonamento autonomo al Tennis Channel per guardare in diretta streaming selezionate partite del National Bank Open, nonché partite di altri tornei importanti come l’Australian Open.

Regno Unito

Sky Sports

Prezzo: 22 GBP/mese e oltre

Canale: Sky Sports Tennis

Vivi nel Regno Unito? Sky Sports è la tua migliore opzione per le dirette streaming del National Bank Open. Tuttavia, sono richieste attrezzature specializzate. I residenti del Regno Unito avranno anche bisogno di fornire un codice postale valido e una carta di credito o di debito del Regno Unito/Irlanda.

Se stai viaggiando all’estero e hai già un abbonamento Sky esistente (e l’add-on Sky Sports), puoi accedere a Sky Go con una VPN e configurarti in un minuto! Basta connettersi a un server nel Regno Unito e accedere.

Canada

Sportsnet

Prezzo: 15 USD/mese

Sportsnet offrirà il National Bank Open in Canada, con trasmissioni in lingua francese disponibili su TVA Sports. Gli abbonamenti partono da 15 USD/mese o 150 USD/anno. Si noti che Sportsnet non offre una prova gratuita.

Come guardare su una TV a grande schermo

Quando inizierà il National Bank Open 2024?

Il National Bank Open 2024 inizia sabato, 3 agosto.

Dove si giocherà il National Bank Open 2024?

Il torneo maschile del National Bank Open 2024 si terrà presso lo Stadio IGA a Montreal, Canada. Il torneo femminile si terrà presso lo Stadio Sobeys a Toronto.

Programma del National Bank Open 2024

Puoi trovare il programma del National Bank Open 2024 sul sito ufficiale del torneo.

Qual è il montepremi del National Bank Open 2024?

Il montepremi del National Bank Open 2024 non è ancora stato annunciato.