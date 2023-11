ExpressVPN mette in primo piano la sicurezza. Non solo sviluppiamo le nostre app VPN per PC e i sistemi in modo da offrire un elevato livello di privacy e sicurezza, ma ci avvaliamo regolarmente di revisori indipendenti per convalidare le nostre affermazioni in materia di sicurezza. Questo è il modo migliore che abbiamo per far capire ai nostri utenti che possono affidarsi ai nostri servizi per proteggersi. Scopri l'elenco completo degli audit e leggi i report completi.