Come configurare su Mac una VPN PPTP

PPTP sta per Point-to-Point Tunneling Protocol. PPTP, che opera sulla porta TCP 1723, è uno dei protocolli VPN più vecchi ancora in uso, data la sua comparsa ai tempi di Windows 95 e da allora utilizzato come standard in tutte le versioni di Windows. Di tutti i protocolli VPN, PPTP è uno dei più comuni, facile da installare e più veloce. Per questi motivi, PPTP è utile per applicazioni in cui la velocità è fondamentale, come lo streaming audio o video e su dispositivi più vecchi, lenti e con processori limitati.

Tuttavia, il protocollo PPTP è anche soggetto a preoccupanti vulnerabilità a livello di sicurezza. I suoi protocolli di autenticazione di base, di solito MS-CHAP-v1/v2, sono fondamentalmente insicuri e sono stati ripetutamente craccati durante i test di sicurezza, sin da quando è stato introdotto per la prima volta.

Per queste ragioni, un protocollo VPN PPTP per Mac NON è consigliabile e non è supportato da nessuna app ExpressVPN. Noi consigliamo il protocollo Lightway, il nuovo e innovativo protocollo VPN di ExpressVPN, creato per un mondo sempre online. Consente un'esperienza VPN più rapida, sicura e affidabile che mai.