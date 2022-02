Threat Manager: blocca i tracker sulle app con un solo tocco

Ti sei mai accorto che dopo aver utilizzato un'app o un sito web inizi a vedere molti annunci correlati? Questo perché vari servizi online, in particolare le app, registrano e poi condividono la tua attività con aziende di terze parti. Queste informazioni raccolte vengono quindi utilizzate per offrirti annunci e contenuti più mirati, anche se l'intero processo avviene di solito a tua insaputa o senza il tuo consenso.



Molti browser web popolari, oggi includono funzionalità che limitano le società di terze parti con cui i siti web possono comunicare, riducendo la quantità di condivisione dati non autorizzata. Queste funzionalità, oltre a non coprire tutti i browser, spesso non si applicano alle app, ed è proprio qui che entra in gioco Threat Manager.