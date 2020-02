Guarda lo sport dal vivo con fuboTV

Dove fuboTV è davvero forte, però, è nello streaming dello sport dal vivo che include oltre 30 mila eventi, tra cui NBA, NFL, MLB e NHL. Ci sono pacchetti aggiuntivi per eventi come il ciclismo e gli sport all'aria aperta, nonché canali internazionali come Rai Italia ed Eleven Sports.

Alcuni eventi come il football NCAA e le partite di MLB, sono disponibili in 4K con HDR. Altri contenuti in 4K e HDR dovrebbero arrivare in futuro.

Scopri di più sull'uso di ExpressVPN per guardare lo sport dal vivo.