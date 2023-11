Sì, una VPN per Google Chrome può essere affidabile se proviene da un provider sicuro. Per esempio, l'estensione ExpressVPN per Chrome funziona come un telecomando per la tua app ExpressVPN (la migliore VPN per un'esperienza di navigazione sicura e protetta) rendendo più semplice la connessione, la disconnessione, il cambio di posizione e la modifica di altre impostazioni direttamente dalla barra degli strumenti. Ma questo non è l'unico vantaggio.



Oltre a ciò che qualsiasi VPN può offrire da sola, l'estensione offre anche ulteriori funzionalità di privacy e sicurezza, come il blocco WebRTC e il mascheramento della posizione, per proteggere il tuo browser Chrome. Se si verifica un errore durante il tentativo di riprodurre video in streaming o accedere a siti bloccati sul browser, ad esempio, l'utilizzo dell'estensione spesso risolverà il problema.