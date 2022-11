Al via la UEFA Europa League 2022

Prende il via la UEFA Europa League con la fase a gironi. Dopo i pareggi dell’ultima giornata di Europa League, le squadre romane devono dare il tutto per tutto per recuperare punti in classifica. Ultima giornata dei gironi con Feyenoord – Lazio e Roma – Ludogorets. Riuscirà la Roma a salvarsi?

Guarda in streaming la UEFA Europa League 2022 in diretta su NowTV

NowTV Italia detiene i diritti per la UEFA Europa League. Potrebbe essere necessaria una carta di credito/debito italiana per abbonarsi.

Guarda in streaming la UEFA Europa League su DAZN Italia

Prezzo: a partire da 30 euro al mese

DAZN Italia ha acquisito i diritti esclusivi di trasmissione OTT per le partite di Europa League in questa stagione. È disponibile una prova gratuita. Per guardare DAZN:

Guarda le azioni salienti della UEFA Europa League su YouTube

I canali YouTube B/R Football e UEFA offrono le azioni salienti della UEL in HD. Per guardare gli highlights:

Quando si giocano gli incontri di Europa League?

La UEFA Europa League 2022/23 si svolgerà insieme ai campionati nazionali di ciascun paese, quindi le partite si giocheranno a metà settimana, solitamente il mercoledì e il giovedì alle 18:45 e alle 21:00.

L’Europa League passa poi a un torneo a eliminazione diretta che parte a febbraio e termina con la finale di fine maggio. La finale del torneo si giocherà il 31 maggio 2022 a Budapest.

Elenco delle partite di UEFA Europa League

Non perderti nemmeno una partita! Dai un’occhiata alla programmazione ufficiale della UEFA Europa League!

* ExpressVPN è un servizio VPN non destinato all’utilizzo come mezzo di elusione del copyright. Leggi i Termini di Servizio di ExpressVPN e i Termini d’uso del tuo provider per maggiori informazioni.