Come guardare RaiPlay in streaming con ExpressVPN

Utilizzando una VPN con RaiPlay, il tuo traffico viene incanalato all'interno di un tunnel crittografato, che ti permette di scaricare in modo più veloce e migliorare la tua esperienza streaming, nel caso in cui il tuo provider internet o rete locale limitano la larghezza di banda per i servizi in streaming. Se sei connesso alla tua posizione desiderata e riscontri comunque problemi, contatta il supporto di ExpressVPN.