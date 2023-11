Che cos’è una VPN per Android?

Una VPN (Virtual Private Network) per Android è un'applicazione che consente di stabilire una connessione sicura e crittografata tra il tuo dispositivo mobile Android (come smartphone o tablet) e un server remoto gestito dal provider VPN. Questo server agisce come intermediario tra il tuo dispositivo e Internet. Quando ti connetti a una VPN su Android, il traffico internet dal tuo dispositivo viene instradato attraverso il server VPN anziché direttamente al tuo ISP (Internet Service Provider).

Sebbene ci siano molte VPN e "proxy gratuiti" in circolazione, vale la pena riflettere su come questi provider possano permettersi di offrire il loro servizio gratuitamente. In presenza di un servizio VPN o proxy gratuito malintenzionato, ci sono molti modi per monetizzare il tuo traffico internet, tra cui la registrazione e la vendita della cronologia del browser, inserimento di annunci mirati e spam nel browser, o addirittura la registrazione di nomi utente e password. Per garantire una connessione veloce, privata e sicura a ogni cliente, ExpressVPN si avvale di una rete di server ad alte prestazioni dislocati in 105 paesi. Sviluppatori e designer qualificati ottimizzano le app di ExpressVPN e creano funzioni legate alla privacy come Threat Manager.

Se stai cercando una prova di una VPN per Android senza rischi, approfitta della nostra garanzia di rimborso entro 30 giorni.