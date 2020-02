Perché dovrei nascondere il mio IP?

Il tuo indirizzo IP, dice molto su di te. Quando non nascondi il tuo indirizzo IP, stai probabilmente rivelando più di quanto desideri in termini di posizione, identità e attività, consentendo a terze parti di controllare la tua esperienza online.

Nascondere il mio IP = Nascondere la mia posizione

Spesso gli indirizzi IP sono strettamente connessi ad un luogo fisico. Se qualcuno conosce il tuo indirizzo IP, può ipotizzare facilmente dove ti trovi.

A seconda di chi sei, questo può essere molto conveniente o molto pericoloso. Ad ogni modo, molte persone vogliono controllare come e quando rivelare la propria posizione e non sono felici di farlo a propria insaputa.

ExpressVPN ti consente di sostituire il tuo indirizzo IP con un indirizzo IP VPN sicuro di una qualsiasi delle 160 posizioni in 94 paesi di tutto il mondo, mettendoti nuovamente al posto di comando.

Nascondere il mio IP = Nascondere la mia identità

Dal momento che ogni dispositivo su internet ha un indirizzo IP pubblico unico, quell'indirizzo IP può essere utilizzato anche per identificare in modo univoco il dispositivo, il quale può essere ricondotto ad una sola persona. Ciò rende relativamente semplice per un sito, un servizio o un'applicazione, collegare una specifica attività internet ad una persona specifica.

Tutto questo è molto conveniente per le persone e le aziende che vogliono tenere traccia di te, ma non per quelli che credono nella privacy personale. Se sapere che le terze parti conoscono i siti web che visiti, cosa scarichi e con chi parli non ti fa sentire a tuo agio, devi nascondere il tuo IP.

Nascondere il mio IP = Ripristinare la mia libertà

Conoscendo il tuo indirizzo IP, i siti web, le applicazioni e i servizi, possono controllare la tua esperienza in base a dove ti trovi o chi pensano che tu sia. Ma se puoi modificare il tuo indirizzo IP, puoi goderti l'esperienza che più desideri.

Altre terze parti lungo la tua connessione, come il tuo operatore di rete Wi-Fi, il provider dei servizi internet o anche le agenzie governative, possono utilizzare il tuo indirizzo IP per bloccare, reindirizzare e censurare la tua attività web. Effettuando il proxy della tua connessione attraverso una VPN con un diverso indirizzo IP, puoi sconfiggere la censura e ripristinare la tua libertà.