Il Rugby Sevens (da noi meglio noto come rugby a 7) è uno sport che si gioca in modo veloce frenetico, sette contro sette, in partite da due tempi da sette minuti. Uno sport dove chiunque può arrivare alla vittoria, in cui le squadre meno blasonate possono avere la meglio su quelle più forti. Lo scorso anno l’Australia ha vinto sia le World Rugby Sevens Series maschili che quelle femminili e quest’anno le prime quattro classificate nelle competizioni maschili e femminili si qualificano automaticamente per le Olimpiadi di Parigi che si terranno nel 2024. Il prossimo appuntamento della stagione 2023 prosegue con il New Zealand Sevens che si terrà il 21 e il 22 gennaio 2023. Ecco come guardare le partite di rugby a sette in diretta streaming e in modo sicuro con una VPN per non perderti nemmeno un placcaggio.

Come guardare le World Rugby Sevens Series del 2023 in diretta streaming online

Puoi guardare in streaming le World Rugby Sevens Series 2023, comprese il New Zealand Sevens, in pochi e semplici step:

Abbonati a ExpressVPN . Connettiti a una posizione del server che corrisponde a quella dell’emittente che desideri guardare. Ad esempio, connettiti a un server di Toronto per seguire lo streaming gratuito della CBC. Dai un’occhiata alla programmazione dell’emittente che desideri seguire, come la CBC e scopri quale incontro guardare. Sintonizzati!

Dove guardare le World Rugby Sevens Series 2023 online

Piattaforme ufficiali e gratuite delle World Rugby Sevens Series

Prezzo: gratis

A seconda del Paese in cui ci si trova, è possibile guardare le partite di rugby a sette in diretta streaming online e gratuitamente sul sito ufficiale delle World Rugby Sevens Series 2023, nell’app ufficiale, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube. Inoltre, l’app ufficiale consente di conoscere i punteggi in diretta delle partite del rugby sevens, i calendari, i risultati, le notizie, le classifiche e sui video dei momenti salienti.

CBC

Prezzo: gratis

La CBC è una delle principali emittenti canadesi e dispone anche di un lettore web gratuito, CBC Gem, che trasmetterà in diretta tutti i tornei delle World Rugby Sevens Series 2023, comprese le partite delle squadre canadesi maschile e femminile. CBC Gem è ottimo anche per guardare in streaming notizie on-demand, intrattenimento e molti sport popolari come l’hockey su ghiaccio. Dai un’occhiata il calendario ufficiale per scoprire quando saranno trasmesse in diretta gli incontri. CBC Gem offre anche app per smartphone e tablet se si desidera guardare le partite on-the-go.

Canal+

Prezzo: a partire da 25 euro al mese

Canal+ possiede i diritti di trasmissione in Francia per la copertura in diretta dell’intera stagione 2023. Dai un’occhiata al calendario per scoprire quando sintonizzarti. Il commento è disponibile solo in francese. Canal+ è ottimo anche per guardare alcuni dei migliori programmi televisivi, film e documentari francesi. L’emittente trasmette anche contenuti internazionali di qualità, tra cui show della HBO e film per famiglie attraverso il pacchetto aggiuntivo Disney+. Offre di app per tutti i dispositivi, compresi smartphone, tablet, computer e molte smart TV.

Sky Sports Now

Prezzo: 20 NZD a settimana (pass settimanale), 40 NZD al mese, o 400 NZD all’anno

Gli spettatori neozelandesi possono seguire in streaming ogni placcaggio e minuto dell’azione online con Sky Sports Now (senza bisogno di uno Sky box). In questo modo potrai scoprire se gli All Blacks otterranno il titolo di Sevens australiano nella stagione 2023 delle World Rugby Sevens Series.

Programmazione World Rugby Sevens Series 2023 – Competizione maschile

Data Evento 4–6 novembre 2022 Hong Kong Sevens (vincitore: Australia) 2–3 dicembre 2022 Dubai Sevens (vincitore: Sedafrica) 9–11 dicembre 2022 Cape Town Sevens (vincitore: Samoa) 21–22 gennaio 2023 New Zealand Sevens 27–29 gennaio 2023 Sydney Sevens 25–26 febbraio 2023 Los Angeles Sevens 3–5 marzo 2023 Canada Sevens 31 marzo – 2 aprile 2023 Hong Kong Sevens 8–9 aprile 2023 Singapore Sevens 12–14 maggio 2023 Toulouse Sevens 20–21 maggio 2023 London Sevens

Programmazione World Rugby Sevens Series 2023 – Competizione femminile

Data Evento 2–3 dicembre 2022 Dubai Sevens (vincitore: Australia) 9–11 dicembre 2022 Cape Town Sevens (vincitore: New Zealand) 21–22 gennaio 2023 New Zealand Sevens 27–29 gennaio 2023 Sydney Sevens 3–5 marzo 2023 Canada Sevens 31 marzo – 2 aprile 2023 Hong Kong Sevens 12–14 maggio 2023 Toulouse Sevens 20–21 maggio 2023 London Sevens

