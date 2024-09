I diritti digitali su ExpressVPN

ExpressVPN si è dedicata fin dall'inizio alla creazione di una rete internet più sicura e libera. Infatti, al momento della sua fondazione, il nostro obiettivo era quello di fornire strumenti più efficaci e accessibili per aggirare la censura rispetto a quelli disponibili in precedenza. Il nostro credo nei diritti digitali dell'individuo è stato il filo conduttore del nostro lavoro per oltre un decennio. Il nostro impegno a proteggere le persone più vulnerabili ha influenzato direttamente le tecnologie che abbiamo creato. È per questo che abbiamo sviluppato quello che crediamo sia l'unico protocollo VPN costruito da zero per supportare la censura, che è fondamentale nei Paesi in cui è più diffusa. È anche il motivo per cui siamo diventati il più grande provider al mondo nella progettazione dei propri server VPN che funzionano solo su RAM, perché conosciamo fin troppo bene i rischi del sequestro dei server, a volte da parte di soggetti statali.

È ormai scontato che le persone partecipino alle componenti digitali della nostra società, ma la necessità di impegnarsi online non dovrebbe richiedere alle persone di rinunciare automaticamente ai loro diritti umani fondamentali, tra cui l'autonomia, la community, la dignità e l'uguaglianza. Fondamentalmente, le persone dovrebbero essere in grado di controllare le proprie esperienze online e di scegliere quante informazioni condividere.

Per svolgere il proprio lavoro, i difensori dei diritti umani hanno bisogno di una rete internet libera e aperta. Tuttavia, a causa della centralità delle tecnologie web per la comunicazione, devono affrontare minacce come la sorveglianza governativa e l'interruzione di internet. Il nostro prodotto è progettato per aiutare le persone a difendere il loro diritto alla privacy e alla libertà di espressione. Aggirando la censura e proteggendo dalla sorveglianza, diamo potere ad attivisti e organizzazioni in tutto il mondo.

Negli ultimi dieci anni, nel nostro lavoro a stretto contatto con giornalisti e attivisti, abbiamo visto quanto sia fondamentale avere accesso a strumenti per rimanere connessi e protetti. Il libero accesso ai social media e a internet in generale è fondamentale per i cittadini che vogliono connettersi, organizzarsi e superare l'oppressione - e noi esistiamo per essere parte della soluzione.