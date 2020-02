Non puoi navigare online senza un indirizzo IP pubblico

Per utilizzare internet, tutti i dispositivi connessi devono avere un indirizzo IP pubblico. Un indirizzo IP consente a due dispositivi - chi invia e chi riceve le comunicazioni internet - di trovarsi e scambiarsi informazioni a vicenda.

La configurazione è simile ai sistemi di indirizzo della vita reale. Ad esempio, se ti vorresti abbonare ad una rivista, il distributore della stessa (chi la invia) dovrebbe conoscere il tuo indirizzo per spedirtela (chi riceve). Senza un indirizzo, chi invia non saprebbe dove spedire la rivista.

Lo stesso vale per internet. Senza un indirizzo IP, due dispositivi non sarebbero in grado di trovarsi a vicenda e non sarebbe possibile lo scambio di informazioni.