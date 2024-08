Il componente aggiuntivo dell'IP dedicato di ExpressVPN è stato realizzato pensando alla tua privacy e prendiamo ulteriori precauzioni per preservare il tuo anonimato. Tradizionalmente, con una VPN molti utenti condividono lo stesso indirizzo IP, che è un elemento chiave del processo di annonimato della VPN. Con un IP dedicato assegnato a un singolo utente, è necessario adottare misure speciali per garantire l'anonimato: in nessun momento terzi o ExpressVPN possono associare l'IP dedicato all'utente.

ExpressVPN utilizza la crittografia a conoscenza zero e tecnologie crittografiche all'avanguardia per garantire che non vi sia alcun collegamento tra il tuo account e il tuo IP dedicato, non potremo mai risalire a te.

Utilizziamo un sistema cieco basato su token per dissociare i tuoi dati di pagamento dall'IP che ti assegniamo. Questo garantisce che il tuo IP dedicato e le sue impostazioni di configurazione siano completamente private e crittografate in un canale di comunicazione end-to-end sicuro. Poiché ExpressVPN non può visualizzare o recuperare il tuo codice di accesso, è importante che tu lo protegga per evitare di perdere l'accesso al tuo IP dedicato.

Pubblicheremo il nostro codice e spiegheremo il nostro progetto di sicurezza in un white paper tecnico, disponibile a breve.