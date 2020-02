La legge sul Copyright

Nota anche come "Online Infringement Bill", la legge sul Copyright consente al governo australiano di forzare gli ISP a bloccare siti web stranieri in base a prove evidenti sulla violazione del copyright. Come la maggior parte delle leggi anti-pirateria, questa è stata creata per scopi positivi, ma è pericolosa. La legge lascia la definizione di "sito incriminato" aperta ad interpretazione e abuso. In questo modo, i siti legali che ospitano file pirata possono essere completamente chiusi.

Mantenimento dei metadati

Una legge australiana andata in vigore nel 2015, richiede a tutti i servizi di telecomunicazioni (compresi gli ISP), di mantenere i metadati degli utenti fino a 2 anni e di fornirli su richiesta delle agenzie federali. Questi dati includono origine e destinazione di tutte le email, così come ora e data della sessione di navigazione.

