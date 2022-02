Guarda spettacoli e film coreani con una VPN per Viki

Viki è una piattaforma di streaming video gratuita che offre una vasta libreria di serie TV coreane e altri programmi e film asiatici trasmessi dalla Cina continentale, Hong Kong, Taiwan e altro ancora. Il sito è nato negli Stati Uniti, ma è cresciuto fino a offrire diverse librerie ai paesi di tutto il mondo.

Su Viki sono disponibili sia i classici più popolari che gli spettacoli attuali, con nuovi episodi disponibili subito dopo la loro messa in onda in Corea. Viki ha stretto anche una partnership sui contenuti con vari broadcaster, tra cui SBS in Corea del Sud, TVB a Hong Kong, Fuji TV in Giappone e RenRen in Cina, nonché partnership musicali nella Cina continentale, a Taiwan e in Corea per i fan delle culture K-pop e Mando.