Il Rolex Paris Masters è l’ultimo torneo ATP Masters 1000 della stagione, che riunisce i migliori giocatori in gara per il prestigioso titolo e un posto alle Nitto ATP Finals. Novak Djokovic mira al suo settimo Trofeo Arbre de Fanti, mentre Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Jannik Sinner tornano in azione a partire da lunedì 30 ottobre.

Data Lunedì 30 ottobre 2023 – Domenica 5 novembre 2023 Luogo Parigi, Francia Sede Accor Arena Superficie Campo duro (al coperto)

Come guardare il Paris Masters 2023 in streaming

Puoi guardare il Paris Masters in diretta streaming in modo sicuro con una VPN in pochi semplici passaggi:

Scarica ExpressVPN Connettiti a una posizione del server nel paese in cui viene trasmesso quello che desideri guardare. Ad esempio, i tifosi di tennis americani possono connettersi a un server negli Stati Uniti per guardare la copertura del canale Tennis Channel su Sling TV. Consulta il calendario dell’emittente che vuoi guardare . Sintonizzati e guarda le partite!

Stai usando un computer? Per ottenere la migliore esperienza di streaming, utilizza l’estensione del browser ExpressVPN per Chrome, Firefox o Edge.

Posso usare una VPN per guardare il Paris Masters da un altro paese?

ExpressVPN è un servizio per la privacy e la sicurezza e non dovrebbe essere utilizzato come mezzo per eludere i diritti d’autore. Non possiamo vedere o controllare le tue azioni mentre sei connesso alla nostra VPN, quindi vogliamo ricordarti che sei responsabile del rispetto dei nostri Termini del Servizio, dei termini del tuo fornitore di contenuti e delle leggi applicabili.

Perché ho bisogno di una VPN per guardare il Paris Masters online?

Se hai intenzione di guardare il Paris Masters 2023, ti conviene farlo con la protezione di ExpressVPN. ExpressVPN non solo offre server in 105 paesi di tutto il mondo, ottimizzati per velocità e sicurezza, ma ti permette anche di guardare tantissimi eventi di tennis su computer, smartphone e persino su smart TV e console per videogiochi. Puoi connettere fino a otto dispositivi contemporaneamente e guardare i tuoi giocatori di tennis preferiti in alta definizione ultraveloce.

La migliore VPN per guardare il Paris Masters 2023

ExpressVPN è il miglior servizio VPN per lo streaming sicuro e protetto dell’intero Paris Masters 2023. I nostri server ad alta velocità ti consentono di goderti ogni istante, indipendentemente dal dispositivo che stai utilizzando. ExpressVPN offre app facili da usare per Windows, Mac, Android e iOS, e supporta anche piattaforme che altre aziende VPN potrebbero non gestire, come Linux, Android TV, Amazon Fire TV e router, oltre a estensioni per browser come Chrome, Firefox ed Edge. E se hai bisogno di assistenza lungo il percorso, ricorda che ExpressVPN offre un supporto via chat disponibile 24/7 e una garanzia di rimborso entro 30 giorni, senza rischi!

Caratteristiche principali:

Server ad alta velocità in 105 paesi di tutto il mondo, ottimizzati per la velocità e sicurezza

Fino a 8 connessioni simultanee

Servizio clienti a 5 stelle con supporto in live chat 24/7

Politica sulla privacy rigida: nessun registro delle attività o connessioni

Un sito di supporto completo ricco di articoli per la risoluzione dei problemi fai-da-te, utili tutorial video e molto altro

La tecnologia del server VPN più avanzata del settore, TrustedServer, cancella i dati a ogni riavvio

Il nostro innovativo Threat Manager protegge il tuo telefono da malware e altre app di tracciamento sospette

Il protocollo Lightway di prossima generazione offre velocità, sicurezza e affidabilità superiori, specialmente su dispositivi mobili

Come guardare in streaming sulla TV

Dove guardare il Paris Masters 2023 nel tuo paese

Diverse emittenti trasmetteranno la diretta del Paris Masters 2023. Leggi di seguito per vedere dove puoi guardarlo in streaming nel tuo paese!

Guarda il Paris Masters In Italia

NowTV/Sky Sports

Costo: variabile

Tutti gli italiani possono seguire Jannik Sinner su NowTV e Sky. Su Sky Sports le partite saranno in diretta mentre sulla piattaforma Now TV sarà possibile seguirle in streaming.

Guarda il Paris Masters negli Stati Uniti

Tennis Channel

Costo: 110 USD all’anno

Gli spettatori degli Stati Uniti possono ottenere una sottoscrizione autonoma al Tennis Channel per lo streaming live di alcune partite del Paris Masters, nonché partite di altri importanti tornei come l’Australian Open.

Sling TV

Costo: variabile

Canale: Tennis Channel

Tennis Channel è incluso nel pacchetto Sport aggiuntivo di Sling TV, disponibile a un costo aggiuntivo di 11 dollari al mese, e consente agli abbonati negli Stati Uniti di vedere in streaming tutte le partite del Paris Masters. Avrai anche accesso ad altri canali, tra cui NBA TV, MLB Network, NHL Network e beIN SPORTS.

Come guardare in streaming con Sling

YouTube TV

Costo: 84 USD al mese

Canale: Tennis Channel

L’opzione Sports Plus di YouTube TV (11 USD/mese in aggiunta all’abbonamento base di 73 USD/mese) include Tennis Channel per gli spettatori negli Stati Uniti che desiderano guardare in diretta il Paris Masters. Questo pacchetto include anche beIN SPORTS, FOX Soccer Plus e NFL RedZone.

Guarda YouTube con ExpressVPN

Fubo

Costo: 85 USD al mese

Canale: Tennis Channel

Con Fubo, gli abbonati negli Stati Uniti possono accedere a tutte le partite del Paris Masters tramite Tennis Channel, disponibile con i pacchetti aggiuntivi Sports Lite e Sports Plus (rispettivamente un costo aggiuntivo di 10 USD al mese e 11 USD al mese, da sommare all’abbonamento base di 74 USD al mese).

Guarda Fubo con una VPN

DirecTV Stream

Costo: 100 USD al mese

Canale: Tennis Channel

I residenti negli Stati Uniti possono guardare in diretta le partite del Paris Masters su Tennis Channel, a cui è possibile accedere sottoscrivendo il pacchetto Choice di DirecTV Stream.

Guarda le partite con DirecTV Stream

Guarda il Paris Masters nel Regno Unito

Amazon Prime Video

Costo: a partire da 6 GBP al mese

Gli spettatori nel Regno Unito possono seguire in streaming il Paris Masters su Amazon Prime Video. Prime Video è anche un ottimo modo per guardare altri sport, compresi 20 partite della Premier League in diretta ed esclusiva ogni stagione.

Nota: Potresti aver bisogno di un metodo di pagamento del Regno Unito per abbonarti e non è possibile cambiare la regione di Prime Video nemmeno durante i viaggi.

Guarda Prime Video con una VPN

Guarda il Paris Masters in Canada

TSN+

Costo: 20 CAD al mese

Gli appassionati di tennis canadesi possono seguire in diretta il Paris Masters, così come altri tornei di tennis, su TSN+. Anche se non offre una prova gratuita, TSN+ consente agli utenti di acquistare un pass giornaliero per meno di 11 CAD (utile se si desidera vedere solo una partita specifica o la finale).

Guarda il Paris Masters in Nuova Zelanda

Sky Sports Now

Costo: 20 NZD a settimana, 40 NZD al mese, or 400 NZD all’anno

Paese: New Zealand

Gli spettatori in Nuova Zelanda possono seguire in diretta e online tutta l’azione del Paris Masters 2023 su Sky Sports Now, che trasmette gli eventi ATP 250, nonché una serie di eventi di calcio, tennis, moto e altro ancora.

Calendario Paris Masters 2023

Data Ora (BST) Turno Sabato, 28 ottobre 10 a.m. Qualifiche Domenica, 29 ottobre 11 a.m. Qualifiche Lunedì, 30 ottobre Sessione diurna: 11 a.m. / Sessione notturna: 7:30 p.m. 1^ giornata Martedì, 31 ottobre Sessione diurna: 11 a.m. / Sessione notturna: 7:30 p.m. 2^ giornata Mercoledì, 1 novembre Sessione diurna: 11 a.m. / Sessione notturna: 7:30 p.m. 3^ giornata Giovedì, 2 novembre Sessione diurna: 11 a.m. / Sessione notturna: 7:30 p.m. Ottavi di finale Venerdì, 3 novembre Sessione diurna: 2 p.m. / Sessione notturna: 7:30 p.m. Quarti di finale Sabato, 4 novembre 11:30 a.m. (doppio) / 2 p.m. (singolo) / 4:30 p.m. (singolo e doppio) Semifinale Domenica, 5 novembre 12:30 p.m. (doppio) / 3 p.m. (singolo) Finale

Quali giocatori prenderanno parte al Paris Masters 2023?

ATP Masters 1000 Paris vedrà la partecipazione dei migliori 42 giocatori. Puoi trovare i primi 16 inseriti di seguito:

Posto Giocatore Posizione d’accesso 1 Novak Djokovic 1 2 Carlos Alcaraz 2 3 Daniil Medvedev 3 4 Jannik Sinner 4 5 Holger Rune 5 6 Stefanos Tsitsipas 6 7 Andrey Rublev 7 8 Taylor Fritz 8 9 Casper Ruud 9 10 Alexander Zverev 10 11 Alex de Minaur 11 12 Tommy Paul 12 13 Frances Tiafoe 13 14 Karen Khachanov 14 15 Felix Auger-Aliassime 15 16 Cameron Norrie 16

Qual è il montepremi per il Paris Masters?

Il montepremi del Paris Masters 2023 è di 5.779.335 euro. Il vincitore riceverà 892.590 euro, il secondo classificato riceverà 487.420 euro, e i semifinalisti riceveranno ciascuno 266.530 euro.

Ultimi vincitori del Paris Masters

Anno Vincitore 2022 Holger Rune 2021 Novak Djokovic 2020 Daniil Medvedev

FAQ per guardare il tennis in live streaming Posso guardare il tennis in streaming sul mio computer? Certamente! Se accedi al servizio streaming da un browser web, assicurati di installare anche l’estensione ExpressVPN per Chrome, Firefox, o Edge. L’estensione offre alcune funzionalità specifiche che possono risolvere i problemi di streaming più comuni.. Posso guardare il tennis in streaming sul mio telefono o tablet? Certo. ExpressVPN offre app per tutti i principali dispositivi mobili, inclusi iOS e Android. Dove posso guardare in streaming le partite di questa settimana? Controlla le informazioni specifiche dell’evento nella parte superiore di questa pagina, che elencherà sempre data, ora e piattaforme di streaming disponibili per guardare gli ultimi eventi di tennis. Disponiamo inoltre di pagine dedicate per ciascuno dei tornei del Grande Slam: Australian Open, Open di Francia, Wimbledon e US Open Per guardare il tennis online, segui semplicemente questi passaggi: 1. Ottieni ExpressVPN

2. Connettiti a una posizione server nel paese della tua emittente preferita

3. Accedi ai tuoi servizi di streaming preferiti (come 9Now)

4. Guarda il tennis in diretta streaming! Mi sono connesso alla posizione del server VPN suggerita ma non riesco ad accedere al servizio di streaming! Niente paura! Il carico del server cambia rapidamente (specialmente quando molte persone cercano di guardare determinati eventi). Per far fronte a questo aspetto, ExpressVPN offre server ad alta velocità in tutto il mondo. Se stai tentando di accedere a un sito negli Stati Uniti o in Germania, ad esempio, prova a connetterti a una posizione server diversa in quei paesi. Se stai tentando di connetterti a un paese tramite uno dei server disponibili, il primo passo è controllare le impostazioni di quella determinata posizione. Se utilizzi un dispositivo mobile, disconnettiti dalla VPN, disattiva i servizi di localizzazione, poi connettiti di nuovo alla VPN. Su computer Windows e Mac, puoi disattivare i servizi di localizzazione nel menu delle impostazioni di Privacy e sicurezza. Per ulteriore assistenza, puoi sempre parlare con un membro del nostro team di supporto, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite live chat. Mi sono connesso alla VPN ma la mia velocità internet è lenta Se la velocità di internet è lenta o lo streaming sembra avere dei lag, ci sono alcuni possibili motivi: – La distanza della posizione del server VPN selezionato dalla posizione fisica

– Il tuo tipo di connessione (le connessioni cablate sono più affidabili delle connessioni wireless)

– Interconnessione subottimale tra la VPN e il tuo ISP

– Velocità di connessione internet lenta presso la tua posizione

– Il tipo di dispositivo e la potenza del processore Prova a seguire ciascuno dei seguenti passaggi per risolvere i problemi: – Scarica l’ultima versione di ExpressVPN

– Connettiti a una posizione server VPN diversa

– Cambia il tuo protocollo VPN Se hai provato ciascuno dei precedenti passaggi, ma continui a riscontrare problemi con la velocità di streaming, contatta il team di supporto di ExpressVPN disponibile 24/7, e qualcuno sarà pronto ad aiutarti in pochi secondi. ExpressVPN include un abbonamento a Tennis Channel? No, ExpressVPN non viene fornito con un abbonamento a Tennis Channel. Se non ne hai già uno, dovrai registrarti separatamente. ExpressVPN funziona comunque alla perfezione con tutte le app di streaming più popolari di tutto il mondo. L’utilizzo di una VPN per lo streaming ti assicura di poter guardare in modo sicuro, in HD incredibilmente veloce, con larghezza di banda illimitata e senza limitazioni da parte dell’ISP (che a volte può rallentare la velocità). Se vuoi guardare il tuo giocatore preferito ovunque ti trovi, anche mentre sei in viaggio o su reti non protette come il Wi-Fi pubblico, ExpressVPN rappresenta un ottimo modo per migliorare la tua esperienza di streaming sportivo.