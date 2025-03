Come guardare le partite dell’IPL in streaming con una VPN

Quando arriva il momento di guardare una partita dell’IPL in diretta streaming, potresti incontrare restrizioni su alcune reti—che si tratti del lavoro, della scuola o di hotspot Wi-Fi pubblici—che impediscono l’accesso alle piattaforme di streaming. Ecco dove entra in gioco ExpressVPN con un colpo difensivo perfetto per permetterti di guardare ogni partita dell’IPL. Ti basta seguire questi 3 semplici passaggi:

Scarica ExpressVPN . Connettiti a un server VPN nella stessa posizione del tuo broadcaster. Ad esempio, gli utenti negli Stati Uniti possono connettersi a una delle 18 posizioni server negli USA per guardare le partite dell’IPL su Willow TV. Guarda ogni partita dell’IPL in diretta.

Scegli ExpressVPN

Perché hai bisogno di una VPN per guardare l’IPL in streaming nel 2025

Una VPN è come un giocatore polivalente affidabile nel cricket—entra in gioco nei momenti più difficili per migliorare la tua esperienza di streaming sportivo in diretta. Che si tratti di aggirare le restrizioni di rete o di proteggere la tua privacy, una VPN ti aiuta a colpire ogni palla fuori dal campo quando si tratta di streaming.

Supera le restrizioni di streaming : Usa una VPN per aggirare le restrizioni di rete su Wi-Fi aziendali o scolastici e accedi alle tue piattaforme di streaming ovunque ti trovi.

Evita il throttling dell’ISP : Mantieni la tua attività online privata con una VPN per impedire al tuo provider internet di rallentare la connessione quando rileva lo streaming. Guarda l’IPL senza buffering, anche in HD.

Proteggi i tuoi dati personali : Proteggi le tue informazioni personali con la crittografia della VPN e rimani al sicuro da potenziali minacce sulle reti non protette.

La rete di ExpressVPN copre 105 paesi, rendendo facile trovare un server ovunque ne abbia bisogno. Questo ti permette di aggirare le restrizioni Wi-Fi e guardare le partite dell’IPL ovunque tu sia il giorno della partita. Scegli ExpressVPN

Come guardare l’IPL in India

Disney+ Hotstar detiene i diritti esclusivi per trasmettere la stagione 2025 della Indian Premier League in India. Puoi scaricare l’app sulla tua smart TV, computer, dispositivo mobile o Fire Stick per non perdere nemmeno un emozionante match di T20.

Non lasciare che una rete bloccata a scuola o al lavoro ti impedisca di guardare l’IPL su Hotstar. Connettiti a un server ExpressVPN in India per seguire ogni palla, over e inning su qualsiasi rete.

Scegli ExpressVPN

Dove guardare le partite dell’IPL in diretta nel Regno Unito e in Irlanda

Puoi guardare tutte le 74 partite dell’IPL su NOW con il Sky Sports Pass. Non è necessario sottoscrivere un contratto a lungo termine—puoi scegliere un pass di un giorno, un mese o sei mesi.

Come guardare l’IPL negli Stati Uniti

Willow TV è la piattaforma di riferimento per guardare il cricket negli Stati Uniti. Puoi acquistare un abbonamento mensile o annuale direttamente sul sito della piattaforma. In alternativa, puoi accedere a Willow TV tramite servizi di streaming come Sling TV, che offre il pacchetto Willow Cricket, e DirectTV Stream (canale 625).

Non lasciare che il throttling del provider rovini la tua visione. Connettiti a una delle 18 posizioni server di ExpressVPN negli Stati Uniti e goditi uno streaming fluido senza buffering.

Scegli ExpressVPN

Come guardare l’IPL online in Australia

Gli australiani possono seguire la copertura dell’IPL su Fox Sports tramite Kayo Sports. La copertura completa del cricket include highlights da tutta la lega, analisi di esperti, interviste ai giocatori e molto altro.

ExpressVPN è compatibile con tutte le principali piattaforme di streaming che trasmettono le partite dell’IPL, tra cui Disney+ Hotstar, NOW, Kayo Sports e Willow TV, così puoi guardare in sicurezza da qualsiasi luogo. Scegli ExpressVPN

La migliore VPN per lo streaming dell’IPL

Quando si tratta di usare una VPN per guardare in diretta le partite dell’IPL, ExpressVPN è la scelta numero uno. Ha tutte le funzionalità necessarie per garantirti di non perdere nemmeno un match a causa di restrizioni di rete o rallentamenti del provider internet.

Rete globale di server : Con posizioni server in oltre 105 paesi, troverai sempre un’opzione disponibile ovunque ne abbia bisogno.

Compatibilità con lo streaming: ExpressVPN funziona con tutte le principali piattaforme che trasmettono l’IPL, permettendoti di accedere ai tuoi account da qualsiasi parte del mondo.

Velocità ultra elevate: La rete di server a 10 Gbps garantisce velocità fulminee, perfette per guardare il cricket in streaming anche in UHD.

App per i dispositivi principali: Puoi installare ExpressVPN su computer, dispositivi mobili, smart TV Android, stick e box per lo streaming, oppure configurarlo sul router per usarlo con console di gioco e altre smart TV.

Supporto 24/7: Il team di supporto dedicato è sempre disponibile via live chat per aiutarti con qualsiasi domanda.

Garanzia di rimborso: Prova ExpressVPN senza rischi per 30 giorni.

Scegli ExpressVPN

FAQ: Guardare l’IPL online Posso usare una VPN per guardare l’IPL da un altro paese? Alcuni utenti potrebbero guardare le partite dell’IPL connettendosi a un server VPN in un paese diverso dal proprio, ma farlo potrebbe violare i diritti d’autore o i termini di utilizzo del servizio di streaming. ExpressVPN è uno strumento di privacy e sicurezza, e utilizzarlo per aggirare il copyright è contro i nostri Termini di Servizio. Non possiamo vedere né controllare ciò che fai mentre sei connesso alla nostra VPN, quindi sei responsabile di assicurarti che il tuo utilizzo rispetti tutte le leggi e i termini applicabili. Posso usare una VPN gratuita per guardare l’IPL? Molte VPN gratuite non riescono ad accedere ai servizi di streaming e le loro reti di server limitate possono rendere difficile trovare una connessione adatta. ExpressVPN è un’opzione decisamente migliore. Con server ad alta velocità in 105 paesi e compatibilità con le principali piattaforme di streaming, è la scelta ideale per guardare lo sport in diretta. Provala senza rischi con la garanzia di rimborso di 30 giorni. Come posso guardare l’IPL gratis? Attualmente, non esiste un’opzione a lungo termine per guardare l’IPL gratuitamente. JioCinema, che offriva lo streaming gratuito nelle stagioni precedenti, non detiene più i diritti di trasmissione. La soluzione più vicina è sfruttare una prova gratuita su servizi di streaming come NOW nel Regno Unito, oppure Sling TV e DirecTV Stream negli Stati Uniti. Come posso guardare l’IPL negli Stati Uniti? Willow TV è la piattaforma ufficiale per guardare l’IPL negli Stati Uniti. È disponibile come app autonoma o tramite Sling TV e DirecTV Stream. Puoi anche trovarla attraverso la maggior parte dei provider via cavo. Posso guardare l’IPL su Hulu? No, Hulu + Live TV non include Willow TV nella sua lista di canali. Puoi invece abbonarti a Willow TV come app autonoma o accedervi tramite Sling TV o DirecTV Stream. L’IPL è gratuito su Hotstar? No, per guardare le partite della Indian Premier League su Disney+ Hotstar in India è necessario un abbonamento a pagamento. Dopo la fusione con JioCinema, tutti i contenuti sportivi in diretta saranno disponibili esclusivamente su Disney+ Hotstar. Come posso guardare l’IPL su Amazon Fire Stick? La maggior parte delle piattaforme che trasmettono l’IPL ha un’app per Fire TV, tra cui Disney+ Hotstar (India), Kayo Sports (Australia), NOW (Regno Unito), Willow TV e Sling TV (Stati Uniti). Le app sono disponibili nell’Amazon Store. Non lasciare che il throttling del provider rallenti il tuo streaming IPL: installa l’app ExpressVPN per Fire TV e goditi uno streaming fluido senza rallentamenti dovuti al tuo ISP.