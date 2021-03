Amazon Prime Video: come guardarlo con una VPN

VPN per Prime Video: come ottenere le migliori velocità

Non perdere tempo a passare da un server all'altro. Con lo Speed Test di ExpressVPN per Windows e Mac, puoi verificare la latenza e la velocità in download di qualsiasi posizione server VPN.

Puoi utilizzare la tua VPN per guardare i titoli di Prime Video in Definizione Standard (SD), Alta Definizione (HD) e Ultra Alta Definizione (UHD). Per ottenere la migliore qualità video, seleziona la posizione server VPN che offre l'indice di velocità maggiore. Infine, collegati alla posizione server scelta e avvia subito lo streaming di Prime Video.