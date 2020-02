Perché non riesco ad accedere a YouTube?

Ci sono tre possibili motivi per cui non ti è possibile accedere a YouTube:

Ti colleghi da un paese che blocca YouTube e altri siti di condivisione video

Ti colleghi da una rete che blocca YouTube per motivi di sicurezza

Lavori o studi in un istituto che non consente di accedere a YouTube

È consentito utilizzare una VPN?

Utilizzare una VPN è assolutamente legittimo; ci sono milioni di persone in tutto il mondo che ogni giorno accedono ad internet attraverso una VPN. Le reti VPN vengono utilizzate dalle imprese per mantenere al sicuro i dati aziendali sensibili e dai consumatori per accedere a siti censurati come YouTube.

Sono in viaggio. Un proxy VPN può aiutarmi a sbloccare YouTube all'estero?

Sì. Una VPN può sbloccare YouTube da qualsiasi parte del mondo!

Se registri un account VPN prima di partire, potrai accedere a qualsiasi sito in qualunque momento e ovunque ti trovi.

In quali altri modi una VPN mi aiuta ad utilizzare YouTube?

Oltre a consentirti l'accesso a YouTube da qualsiasi parte del mondo, una VPN ti consente di guardare i video in modo privato e sicuro.

Molte reti Wi-Fi locali lasciano i tuoi dati esposti a terze parti, consentendogli di monitorare le tue attività online. Tuttavia, una VPN crittografa il tuo traffico dati e tiene lontano furfanti e hacker.

A quali altri siti posso accedere con una VPN?

Una volta ottenuto l'accesso a una VPN, non solo sarai in grado di utilizzare YouTube da qualsiasi parte del mondo, ma potrai anche accedere a siti censurati come Google, Gmail, YouTube, Netflix, Hulu e Twitter.