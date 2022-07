DirecTV Now era il vecchio nome, poi c'è stato AT&T TV Now, ed ora è DirecTV Stream. Tutti fanno riferimento allo stesso servizio: una piattaforma di streaming online che consente agli abbonati di accedere alla programmazione live e on demand su internet al costo di un canone mensile. Offre la visione di canali popolari come HBO, Showtime ed ESPN, oltre a pacchetti sportivi esclusivi come NFL Sunday Ticket.

È pensato per le persone che non possono installare un'antenna parabolica o utenti cord-cutting che non vogliono il fastidio di sottoscrivere un contratto satellitare o via cavo a lungo termine.