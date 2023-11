Bypassa le limitazioni

Hai riscontrato rallentamenti sui video di YouTube o sui programmi Netflix che impiegano un'eternità a caricarsi? Ciò potrebbe essere causato dal provider di servizi Internet (ISP) che sta intenzionalmente rallentando o "limitando" la connessione internet.

Poiché attività come lo streaming richiedono un'elevata larghezza di banda, gli ISP potrebbero ispezionare i tuoi dati e limitare la velocità di download se rilevano che stai trasmettendo in streaming. Tutto ciò si traduce in velocità di streaming più lente per te e un venerdì sera rovinato.

Per evitare limiti alla larghezza di banda puoi utilizzare ExpressVPN in modo da mascherare le tue attività su internet. Con ExpressVPN attivato sul tuo dispositivo Android TV, il tuo ISP non sarà in grado di ispezionare i pacchetti di dati e quindi di limitare il traffico in base al servizio che stai utilizzando.