Guarda in streaming la Coppa Davis 2023

La Davis Cup 2023 è la 111ª edizione della Coppa Davis, un torneo tra squadre nazionali di tennis maschile. La fase a gironi delle finali della Coppa Davis 2023 si svolgerà in quattro paesi – Croazia (Spalato), Italia (Bologna), Gran Bretagna (Manchester) e Spagna (Valencia) – il 12-17 settembre 2023. I vincitori e i secondi classificati dei gironi avanzano alla fase ad eliminazione diretta delle Finali 8 presso il Palacio de Deportes José María Martín Carpena a Malaga, Spagna il 21-26 novembre 2023.

Estrazione fase a gironi delle finali della Coppa Davis 2023:

Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D Canada Australia Spagna (ospite) Croazia (ospite) Italia (ospite) Gran Bretagna (ospite) Serbia Paesi Bassi Svezia Francia Repubblica Ceca USA Cile Svizzera Corea, Rep. Finlandia

Come guardare in streaming la Coppa Davis 2023 con una VPN dal proprio paese

Puoi guardare ogni partita della Coppa Davis 2023 con una VPN seguendo pochi semplici passaggi:

Ottieni ExpressVPN. Connettiti alla posizione del server VPN che corrisponde all’emittente che desideri guardare. Ad esempio, i fan australiani che vogliono guardare la copertura dal loro paese di origine dovrebbero connettersi a un server sicuro in Australia come Sydney o Melbourne. Controlla il programma dell’emittente che desideri guardare, come 9Now (Australia), e trova la partita che desideri trasmettere in streaming. Sintonizzati e goditi!

Guardi su un computer? Per la migliore esperienza di streaming, usa l’estensione del browser ExpressVPN per Chrome, Firefox, o Edge.

RaiPlay

Prezzo: Gratis

Paese: Italia

Tutti pronti a tifare gli azzurri? RaiPlay offre una copertura del torneo, inclusi le finali della Coppa Davis 2023, quindi assicurati di controllare il programma ufficiale e goditi le partite.

BBC

Prezzo: Gratis

Paese: Regno Unito

I fan del tennis britannici, avete una sorpresa! La BBC offre una fantastica copertura del torneo, inclusi i match della Coppa Davis tanto attesi. È tempo per la fase a gironi della Coppa Davis 2023, quindi assicurati di controllare il programma ufficiale BBC e goditi le partite.

9Now

Prezzo: Gratis

Paese: Australia

Canali: Channel 9

9Now in Australia offre uno streaming gratuito di alcuni tornei di tennis, inclusa la Coppa Davis 2023. Per la prossima fase a gironi della Coppa Davis, 9Now coprirà tutte le partite delle squadre australiane. Assicurati di controllare il programma per sapere quando sintonizzarti.

Vuoi vederlo sul grande schermo? Scopri tutti i modi per ottenere ExpressVPN sulla tua TV.

ServusTV

Prezzo: Gratis

Paese: Austria

ServusTV, che trasmette anche le gare di Formula 1 e le partite di UEFA Champions League, offre streaming gratuiti in lingua tedesca della Coppa Davis. Puoi guardare la squadra tedesca nelle partite del Gruppo Mondiale I il 16 e 17 settembre gratuitamente su ServusTV.

Guarda ServusTV con una VPN

Perché hai bisogno di una VPN per guardare la Coppa Davis 2023 online?

Una VPN premium come ExpressVPN è il modo perfetto per guardare in streaming in modo sicuro la Coppa Davis 2023. ExpressVPN non offre solo server ad alta velocità in 105 paesi in tutto il mondo, ottimizzati per lo streaming e la sicurezza, ma con una VPN puoi guardare in streaming ogni partita sui tuoi dispositivi e anche sulle tue smart TV e console di gioco. Guarda in streaming in modo sicuro le partite di tennis della Coppa Davis con una VPN fino a otto connessioni simultanee, consentendoti di guardare le tue squadre preferite a casa, in viaggio o anche all’estero.

La migliore VPN per guardare la Coppa Davis

ExpressVPN è la miglior VPN per lo streaming sicuro e protetto dell’intera Coppa Davis 2023. Con server di prossima generazione da 10 Gbps in località in tutto il mondo, non perderai neanche un minuto dell’azione. ExpressVPN ha app facili da usare per Windows, Mac, Android e iOS, così come piattaforme che altre aziende VPN potrebbero non supportare, come Linux, Android TV, Amazon Fire TV, e router, oltre a estensioni del browser per Chrome, Firefox, e Edge. Se hai bisogno di aiuto lungo il percorso, ExpressVPN offre supporto chat dal vivo 24/7 e una garanzia di rimborso senza rischi di 30 giorni!

Caratteristiche principali:

Server ad alta velocità in 105 paesi in tutto il mondo, tutti ottimizzati per velocità e sicurezza

Fino a 8 connessioni simultanee

Servizio clienti a 5 stelle con supporto chat dal vivo 24/7

Rigorosa politica sulla privacy: Nessun log di attività e nessun log di connessione

Sito di supporto completo di articoli di risoluzione problemi fai-da-te, tutorial video utili e altro ancora

La tecnologia server VPN più avanzata del settore, TrustedServer, cancella i dati ad ogni riavvio

Il nostro innovativo Threat Manager protegge il tuo telefono da malware e altre app di tracciamento sospette

Il protocollo di prossima generazione Lightway offre maggiore velocità, sicurezza e affidabilità, specialmente su dispositivi mobili

Scegli ExpressVPN

Dove guardare la Coppa Davis 2023 nel tuo paese

Guarda la Coppa Davis 2023 negli Stati Uniti

Tennis Channel

Prezzo: 45 USD/mese in su

Canale: The Tennis Channel

Guarda la Coppa Davis 2023 con The Tennis Channel. Per guardare Tennis Channel vai su Fubo (75 USD/mese), Sling TV (35 USD/mese + 10 USD/mese per il pacchetto “Sports Extra”), o DirecTV Now (90 USD/mese, usa il pacchetto “Ultimate” o superiore) e iscriviti. Prove gratuite sono disponibili. Per gli orari delle partite, assicurati di controllare il programma ufficiale.

Nota: Potresti dover inserire un codice postale valido degli Stati Uniti (ad esempio, 10001, 48104).

Scopri di più su come guardare Fubo, YouTube TV, e Hulu con ExpressVPN.

Vuoi vederlo sul grande schermo? Scopri tutti i modi per ottenere ExpressVPN sulla tua TV.

Guarda la Coppa Davis 2023 nel Regno Unito



Eurosport

Canali: Eurosport 1 e 2

Eurosport detiene i diritti di trasmissione per la Coppa Davis 2023 nel Regno Unito. È disponibile una prova gratuita di sette giorni.

Nota: Potresti aver bisogno di una carta di credito/debito valida del Regno Unito per abbonarti a Eurosport UK.

Vuoi vederlo sul grande schermo? Scopri tutti i modi per ottenere ExpressVPN sulla tua TV.

Quando e dove si svolgeranno le finali della Coppa Davis 2023?

Le finali della Coppa Davis di quest’anno si svolgeranno dal 21 al 26 novembre 2023, a Malaga, Spagna.

Ho problemi con gli streaming di tennis in diretta

Hai problemi a guardare il tennis in diretta? Non lasciarti intralciare da una connessione problematica. Contatta il team di supporto di ExpressVPN se hai problemi mentre guardi il tennis in diretta.

FAQ: come guardare gli sport in streaming Posso guardare in streaming gli sport sul mio computer? Assolutamente! Se stai accedendo a un servizio in streaming dal tuo browser, assicurati di installare l’estensione di ExpressVPN per Chrome, Firefox o Edge. L’estensione comprende anche nuove funzioni che risolvono alcuni comuni problemi nello streaming. Posso guardare in streaming gli sport sul telefono o tablet? Sì. ExpressVPN ha app per i migliori dispositivi mobili, compreso iOS e Android. Come posso eseguire lo streaming sulla mia TV con una VPN? In breve, ci sono cinque modi diversi per seguire lo sport in streaming sulla TV con ExpressVPN: -Con l’app nativa per smart TV o un dispositivo di streaming

-Effettuando lo streaming sul computer e collegando il televisore con un cavo HDMI

-Effettuando il mirroring o il casting in modalità wireless verso il televisore o il dispositivo di streaming dal computer o dal dispositivo mobile

-Collegandosi a un router che supporta ExpressVPN, che consente di utilizzare un numero illimitato di dispositivi e rende semplicissima la connessione simultanea a diversi server

-Con MediaStreamer, la soluzione di ExpressVPN per i dispositivi che non possono ospitare una VPN, come Apple TV o console di gioco. MediaStreamer deve essere configurato una sola volta, anche se non offre tutti i vantaggi in termini di sicurezza di una VPN (nota che collegando l’Apple TV o la console di gioco a un router, è possibile ottenere il meglio di entrambi i mondi!). Per maggiori informazioni su come utilizzare ExpressVPN sul tuo televisore a grande schermo, clicca qui o contatta il supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per ricevere istruzioni passo dopo passo. Mi sono connesso alla posizione del server VPN suggerita, ma non riesco ad accedere al servizio di streaming! Nessun problema! Il carico dei server cambia rapidamente (soprattutto quando molte persone cercano di guardare determinati eventi), ma è proprio per questo che ExpressVPN dispone di server ad alta velocità in tutto il mondo. Se stai cercando di accedere a un sito negli Stati Uniti o in Germania, ad esempio, prova a connetterti a un server diverso in quei Paesi. Se stai cercando di connetterti a un Paese con un solo server, il primo passo è controllare le impostazioni di localizzazione. Se si utilizza un dispositivo mobile, bisogna disconnettersi dalla VPN, disattivare i servizi di localizzazione e quindi connettersi nuovamente alla VPN. Sui computer Windows e Mac, è possibile disattivare i servizi di localizzazione nel menu delle impostazioni di privacy e sicurezza. Per saperne di più, puoi sempre parlare con un membro del nostro team di assistenza, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite chat dal vivo. Che servizi streaming posso utilizzare con ExpressVPN? ExpressVPN funziona perfettamente con le app di streaming più famose in tutto il mondo. Usare una VPN per lo streaming ti assicura uno streaming in HD velocissimo e senza limitazioni, senza ISP throttling (il quale può rallentare la connessione). Se vuoi continuare a guardare la tua squadra del cuore ovunque – anche mentre viaggi o su network non sicuri come i Wifi pubblici – ExpressVPN è la soluzione ideale per garantirti un’esperienza sportiva senza freni! Mi sono connesso alla VPN ma internet è rallentato Se la tua connessione internet è lenta o il tuo streaming non funziona, ci sono una serie di possibilità: La distanza della posizione server VPN selezionata alla tua posizione reale

Il tuo tipo di connessione (connessioni via cavo sono più stabili delle connessioni wireless)

Il tuo tipo di connessione (connessioni via cavo sono più stabili delle connessioni wireless) Interferenza da parte dei provider di servizi internet per determinati protocolli VPN

Scarsa connettività nella posizione del server VPN scelta

Il tuo dispositivo e la sua potenza Per risolvere, prova uno di questi step: Scarica l’ultima versione di ExpressVPN

Connettiti a una posizione server VPN diversa

Cambia il protocollo VPN Se hai provato tutti i passaggi precedenti, ma non sei ancora in grado di navigare in internet, contatta il team di supporto di ExpressVPN per ricevere assistenza immediata.