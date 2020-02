Sì! Hulu è uno dei modi migliori per guardare lo sport dal vivo senza un abbonamento via cavo. Con il componente aggiuntivo Hulu + Live TV, puoi guardare ESPN, Fox Sports e canali di sport regionali, più altre reti via cavo e broadcast che mostrano eventi dal vivo. Puoi guardarlo su due schermi contemporaneamente e utilizzare il servizio DBR cloud integrato per registrare gli eventi che vanno in onda in momenti meno opportuni.

Scopri di più sull'uso di ExpressVPN per guardare lo sport dal vivo.