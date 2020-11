Come guardare Hotstar India ovunque ti trovi

Un tempo una garanzia per gli sport internazionali, il servizio di streaming indiano Hotstar* ora offre una gamma diversificata di intrattenimento. Il servizio trasmette Star Cricket Live, la Premier League inglese, programmi HBO e Disney, e molto altro.

Utilizzando ExpressVPN per Hotstar, è possibile guardare Star Sports e Disney+ senza interruzioni o limitazioni. Installa la migliore VPN per Hotstar e guarda contenuti in streaming in cinque minuti.