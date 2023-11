Perché installare un router VPN a casa?

1. Una VPN per tutti i tuoi dispositivi

Un router VPN per la casa assicura che tutti i dispositivi, anche quelli che normalmente non possono supportare una VPN, come gli elettrodomestici smart e le console, godano dei vantaggi di una VPN.

2. Proteggi i tuoi amici e familiari

Poiché un router VPN protegge tutti i dispositivi collegati alla sua rete, chiunque si connetta al tuo Wi-Fi usufruisce di una forte crittografia e della protezione dell’indirizzo IP sui propri dispositivi.

3. Protezione VPN sempre attiva

Con un router VPN, non dovrai mai ricordarti di accendere la VPN. Attiva la VPN sul router una volta sola e non pensarci più, perché funziona in background e mantiene protetti i tuoi dispositivi finché sono connessi alla rete.