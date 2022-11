Non perdere nemmeno un match dell’Autumn Nations Series

Tornano i match dell’Autumn Nations Series (conosciuta anche come Autumn Internationals) che vede alcune delle più grandi squadre nazionali di rugby di testare nuovi giocatori e tattiche da portare alla Coppa del mondo di Rugby 2023 in Francia l’anno prossimo. Le potenze dell’emisfero settentrionale Inghilterra, Irlanda, Scozia, Galles, Italia e Francia, giocheranno contro le rivali dell’emisfero meridionale Australia, Nuova Zelanda e Fiji, con anche il Giappone che si giocherà il tutto per tutto.

Continua a leggere per scoprire come trasmettere in streaming tutti le partite dell’Autumn Nations Series in modo sicuro con una VPN.

Guarda il rugby in diretta streaming su Dplay

Prezzo: Gratis

Canali: DMAX

DMAX è l’emittente ufficiale di rugby in Italia. Il canale offre commenti in italiano e trasmette tutte le partite gratuitamente.

Per guardare il rugby in diretta su DMAX:

Ottieni ExpressVPN . Collegati a una posizione server in Italia. Vai al sito Dplay . Goditi lo streaming!

Utilizzi un dispositivo mobile? Avvia l’app Dplay sul tuo dispositivo Android o iOS.

Guarda il rugby in diretta streaming su ITV

Prezzo : Gratis

Canali: ITV4

Alcuni tornei e campionati di rugby possono essere trasmessi in streaming su ITV4. Assicurati di controllare la programmazione ufficiale. Questo canale ha la telecronaca in inglese.

Per goderti lo spettacolo ovunque ti trovi:

Ottieni ExpressVPN . Collegati a una posizione server nel Regno Unito. Registrati su ITV o TV Player. Potrebbe esserti richiesto un codice postale valido nel Regno Unito (es. WC1X 0AA). Inizia a guardare gratuitamente!

Utilizzi un dispositivo mobile? Avvia l’app ITV Hub (su Android e iOS) o l’app TVPlayer (su Android o iOS).

Scopri di più sullo streaming ITV con ExpressVPN.

Guarda il rugby in diretta streaming su TVNZ

Prezzo: Gratis

Canali: TVNZ 1 e TVNZ 2

TVNZ offre una copertura in diretta di determinati eventi di rugby in inglese. Potrai sintonizzarti alle partite in prossimità delle date del campionato e guardare il rugby in diretta in maniera del tutto gratuita!

Per guardare le partite:

Ottieni ExpressVPN . Collegati a una posizione server in Nuova Zelanda. Vai su TVNZ e registrati. Goditi lo streaming!

Utilizzi un dispositivo mobile? Avvia l’app TVNZ sul tuo dispositivo Android o iOS.

Guarda le partite di rugby in diretta streaming su Channel 4

Prezzo: Gratis

Canali: Channel 4

Channel 4 offre copertura in diretta degli internazionali d’autunno del Galles e dell’Irlanda con telecronaca in inglese, oltre al campionato europeo di rugby. La parte più bella è che è completamente gratuito! Per guardare le partite:

Ottieni ExpressVPN . Collegati a una posizione server nel Regno Unito. Vai su Channel 4 e registrati. Goditi le partite!

Guarda il rugby in diretta sul canale YouTube del World Rugby

Il canale YouTube del World Rugby offre la copertura per il Campionato mondiale di Rugby Under 20, Trofeo mondiale di Rugby Under 20 e il Campionato mondiale di Rugby femminile. Lo streaming sarà gratuito e tutto quello che dovrai fare è:

Ottieni ExpressVPN . Collegati a una posizione server in cui YouTube è disponibile. Vai sul canale Youtube del World Rugby . Goditi lo streaming!

ExpressVPN è un servizio VPN non destinato all’utilizzo come mezzo di elusione del copyright. Leggi i Termini di servizio di ExpressVPN e i Termini d’uso del tuo provider per maggiori informazioni.